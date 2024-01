Nvidia et AMD lancement deux nouvelles cartes graphiques. La RTX 4070 Ti Super est disponible depuis le 24 janvier et c'est la nouvelle référence pour le jeu en 1440p. Pour ceux qui visent plutôt le Full HD, AMD de son côté propose la nouvelle Radeon RX 7600 XT, une version boostée de la RX 7600.

Si vous jouez sur un écran QHD, la RTX 4070 Ti Super est la meilleure carte graphique disponible en ce moment pour cette résolution. Elle remplace la RTX 4070 Ti sortie l'année dernière dont elle améliore les performances tout gardant le même prix. Elle est ainsi disponible au prix conseillé de 899 €, et ce, uniquement en version custom.

Pas de Founders Edition donc, sachant que les prix des versions personnalisées peuvent s'éloigner considérablement du tarif de référence. Et comme d'habitude, ce n'est pas dans le sens qui arrange les utilisateurs.

Sur certains sites, on voit par exemple la RTX 4070 Ti Super monter jusqu'à 1050 € au lieu de 899 €. C'est notamment le cas de l'Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ProArt OC 16G. Sur Rue du Commerce, la carte graphique est proposée au meilleur prix à 889 €, soit 10 euros de moins que le prix de référence.

La PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G est au prix de 889,90 €. Pareil pour la ZOTAC Trinity ou encore la MSI Ventus 2X (version noire) qui sont donc au même prix. Et pour 10 € de plus, vous avez le coloris blanc de chez MSI, soit à 899,90 €.

On constate déjà des ruptures de stock pour certaines variantes de cette carte graphique sur le web. S'il est vrai que la période des pénuries est désormais derrière nous, rien ne garantit que la RTX 4070 Ti Super sera encore aux prix indiqués plus haut dans les prochains jours.

Et pour ce qui est des caractéristiques, la carte graphique s'appuie sur le GPU AD103 qui est le même que l'on retrouve sur la RTX 4080. Cela permet notamment d'augmenter la mémoire vidéo à 16 Go sur un bus de 256 bits, contre 12 Go sur un bus de 192 bits pour la RTX 4070 Ti. Le nombre de cœurs CUDA a aussi été augmentée.

La nouvelle RTX 4070 Ti Super offre ainsi plus de confort, notamment pour jouer en 4K, même si ce n'est pas sa vocation première. Mais quand on compare son prix à celui de la RTX 4080, cette carte graphique devient une véritable alternative pour ceux qui ne disposent pas d'un budget illimité.

AMD Radeon RX 7600 XT : pour jouer confortablement en Full HD

En mai de l'année dernière, AMD lançait la première référence d'entrée de gamme de ses cartes graphiques RDNA 3. Moins d'un an plus tard, la RX 7600 XT vient se démarquer du modèle standard par une quantité de mémoire vive qui passe du simple au double. Elle dispose ainsi de 16 Go de mémoire GDDR6, ce qui constitue une exception sur ce segment qui se contente habituellement de 8 Go de mémoire.

La RX 7600 XT est disponible uniquement en version personnalisée. Différentes déclinaisons sont ainsi disponibles chez les partenaires de AMD. Sur Rue Du Commerce, vous trouverez notamment la Sapphire Radeon RX 7600 XT à 379,90 €.

Si vous jouez en Full HD comme de nombreux gamers en 2024, cette carte graphique offre des performances confortables en rastérisation. Elle est donc pertinente si le ray tracing n'est pas une priorité pour vous sachant que Nvidia garde encore le lead sur cette technologie.