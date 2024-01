Une tablette tactile de la marque Lenovo est proposée en vente flash chez Amazon. Grâce à une réduction de plus de 35%, la Lenovo Tab M10 avec le système Android passe sous la barre des 140 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette période des soldes d'hiver 2024, Amazon effectue une vente flash sur l'achat d'une tablette tactile signée Lenovo. Proposée dans un coloris gris foncé, la Lenovo Tab M10 est à 139,90 euros au lieu de 219,90 euros.

Cela représente une réduction de 80 euros par rapport au dernier prix appliqué avant la remise. Pour information, c'est un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Idéale pour le divertissement, la Tab M10 de Lenovo est dotée d'un écran LCD WUXGA de 10,1 pouces avec une résolution d'affichage maximale de 1920 x 1200 pixels. La tablette tactile dispose aussi d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go en eMMC, d'un processeur 8 coeurs Unisoc T610 cadencé à 1,8 GHz et du système d'exploitation Android 11.

Au niveau de la connectivité, l'appareil embarque un port USB type C, une prise casque, le WiFi et la technologie sans fil Bluetooth. Pour terminer, l'APN est composée d'un capteur photo de 8 MP capable d’enregistrer des vidéos Full HD à l’arrière et d’une caméra selfie de 5 MP.