AMD Radeon RX 7600 XT : où l’acheter au meilleur prix ?

La Radeon RX 7600 XT fait ses débuts un peu moins d'un an après la RX 7600 standard. La nouvelle carte graphique promet encore plus de performances pour le jeu en 1080p, mais à un tarif un peu plus élevé.

Alors que Nvidia renforce ses cartes graphiques sur le segment du 1440p avec les nouvelles RTX 4070 Super et 4070 Ti Super, AMD choisit de viser un peu plus bas. Avec sa nouvelle Radeon RX 7600 XT qui avait été annoncée au CES 2024 début janvier, le constructeur vient booster son modèle d'entrée de gamme, la RX 7600 lancée il y a un peu moins d'un an.

La Radeon RX 7600 XT se positionne donc sur le même segment, à savoir celui du Full HD à des performances plus élevées. Par rapport au modèle standard, il embarque deux fois plus de mémoire, soit 16 Go au lieu de 8 Go. La fréquence de base et celle en mode boost ont également été améliorées.

La Radeon RX 7600 XT est disponible à 364,99 euros au meilleur prix. Elle est donc environ 65 euros plus chère que la RX 7600 standard à son lancement. Notez que la carte graphique est disponible uniquement en version custom chez Sapphire, ASRock, Asus ou encore Gigabyte à des prix variables.

Quelles sont les caractéristiques de la Radeon RX 7600 XT ?

AMD tient finalement sa promesse d'une quantité de mémoire largement plus confortable que les modèles de la concurrence sur le segment des cartes graphiques visant le 1080p. La principale nouveauté de cette Radeon RX 7600 XT est qu'elle embarque 16 Go de mémoire vidéo, contre 8 Go pour la RX 7600.

Le constructeur augmente aussi les fréquences. La base monte à 2470 MHz et le boost à 2755 MHz. Pour le reste, les caractéristiques sont les mêmes que celles de son prédécesseur. En rastérisation, la carte graphique promet des performances honorables, mais reste en retrait par rapport à la RTX 4060 sur le ray tracing, même avec le FSR qui fait moins de merveilles que le DLSS.