Avis aux gamers à la recherche d'un PC portable ayant une très bonne configuration ! Sur le site Boulanger, il est possible de vous procurer un HP Victus 16″ avec un processeur Ryzen 7 et une carte graphique RTX 4070 pour moins de 1200 euros.

Boulanger vous donne rendez-vous sur son site e-commerce pour profiter d'une offre intéressante sur un excellent PC portable de type gaming. Au cours d'une durée indéterminée, le HP Victus 16-S0001NF est vendu au prix de 1199,99 euros au lieu de 1799,99 euros. La réduction de 600 euros se fait de la façon suivante : une remise immédiate de 500 euros de la part de Boulanger et une autre remise de 100 euros grâce au coupon PCBOULANGER (à saisir durant l'étape du panier).

Disponible dans un coloris noir, le HP Victus lié à l'offre Boulanger est un PC portable équipé d'un écran de 16 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz, d'un clavier de type AZERTY, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 11.

On retrouve aussi une batterie de 70 Wh (compatible avec la charge rapide) lui permettant de fonctionner pendant une durée approximative de 7h15, d'un processeur AMD Ryzen 7 7840HS et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. Du côté de la connectique, la norme Wifi 6 (AX), le Bluetooth 5.3, trois ports USB 3.2 (Gen 1), un port USB Type-C 3.2 (Gen 1), un port HDMI 2.1, un port RJ45 (1 Gbits/s) et une prise casque sont essentiellement de la partie.