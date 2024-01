Le disque dur Seagate Expansion Desktop 14 To est à son prix le plus bas

Besoin d'un disque dur externe avec une grosse capacité de stockage ? Optez pour le Seagate Expansion Desktop de 14 To qui est proposé sur Amazon à moins de 255 euros, ou plus précisément à 254,99 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez l'intention de vous procurer un disque dur externe pour sauvegarder une grosse quantité de données, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Le géant du commerce en ligne profite en effet des soldes d'hiver 2024 pour faire une vente flash sur un modèle de la marque Seagate.

Alors qu'on pouvait l'avoir à 330 euros, le Seagate Expansion Desktop de 14 To est à exactement 254,99 euros ; ce qui correspond à son prix le plus bas. C'est un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie de deux ans.

Compatible sur PC et Mac, ‎le Seagate Expansion Desktop lié au bon plan Amazon (référence STKP14000400) est un disque dur externe dispose d'une interface matérielle en USB 3.0 et d'un débit de transfert de données avoisinant les 480 Mo par seconde. Le produit offre une capacité de stockage considérable pour vos photos, vos films, votre musique et bien d'autres fichiers. Pour sauvegarder votre contenu et le transférer, il vous suffit de le glisser-déposer. Pour l'installation, il est conseillé de le connecter à votre ordinateur et l'appareil sera automatiquement détecté. Enfin, un câble USB 3.0 de 46 cm et un adaptateur secteur 18 W sont inclus.