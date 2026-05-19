Google I/O 2026 : voici comment suivre en direct toutes les annonces de la conférence

Demain, mardi 19 mai 2026, se tiendra la conférence Google I/O, l’événement annuel de la firme de Mountain View consacré à ses dernières nouveautés. Pour ne rien manquer des annonces, voici l’heure et le lien nécessaire pour suivre Google I/O en direct.

google io 2026

Il y a une semaine se déroulait l’Android Show | I/O Edition : la conférence de Google dédiée spécifiquement aux nouveautés à venir sur Android. Auparavant, ces informations étaient comme « noyées » au sein de la conférence Google I/O, c’est pourquoi Google a scindé l’événement en deux.

Mais l’édition I/O 2026 de l’Android Show étant passée, l’on peut désormais se focaliser sur la suite : Google I/O. La conférence, en théorie destinée aux développeurs, est attendue de pied ferme puisque la firme de Mountain View ne manque jamais d’y dévoiler des nouveautés grand public.

Vos humbles serviteurs seront évidemment au rendez-vous pour suivre l’événement en temps réel via une retransmission sur YouTube et vous en partager la substantifique moelle. Mais si vous tenez à suivre la conférence en direct, voici toutes les informations dont vous aurez besoin.

Quand et comment suivre la conférence Google I/O 2026 ?

  • Quand a lieu la conférence Google I/O 2026 : mardi 19 mai 2026
  • À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 heures (heure française)
  • Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus et grâce aux différents articles que nous publierons en continu.

Que faut-il attendre de la conférence Google I/O 2026 ?

Google devrait nous réserver encore quelques surprises à propos d’Android 17, mais la dernière version de son OS ne sera assurément pas le seul point à l’ordre du jour. Gemini, l’IA maison de l’entreprise, devrait être l’une des têtes d’affiche importantes de la soirée – si ce n’est la plus importante – et en particulier sous sa casquette d’agent. Google a prévenu que l’avenir de Gemini serait agentique et a d’ores et déjà commencé à afficher ses ambitions – il suffit de regarder le changement des icônes de ses applications.

Chrome, le navigateur de la firme, et le cloud devraient également être de la partie. Il n’est pas évident que le géant de la tech revienne sur son tout nouveau Googlebook, une nouvelle catégorie d’ordinateurs portables pensés pour Gemini Intelligence.

Et comment omettre Android XR, son OS dédié à la réalité mixte ? Après une édition de l’Android Show dédié la réalité mixte en décembre dernier et avoir dévoilé le fonctionnement des lunettes Android XR dans un document officiel, l’entreprise pourrait-elle nous en réserver une démonstration lors de Google I/O ?

Pour découvrir toutes les nouveautés que nous réserve Google, rendez-vous le 19 mai à 19 heures.


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