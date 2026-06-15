Lunettes connectées : peur d’être filmé à votre insu ? Cette appli est là pour vous prévenir

Les lunettes connectées commencent à se démocratiser dans les rues. Et avec elles, le risque d'être filmé à son insu augmente crescendo. Un développeur a justement mis au point une appli pour apporter un peu de protection à monsieur tout le monde. 

lunettes connectées surveillance
Crédits : Adobe Stock

Vous en avez déjà peut-être une paire à la maison, ou vous hésitez à en acheter une. Les lunettes connectées commencent progressivement à s'imposer un peu partout. Les chiffres de ventes sont d'ailleurs parlants. Après l'échec retentissant des Google Glass, les lunettes connectées ont désormais le vent en poupe : 8,5 millions d'unités vendues en 2025 d'après le cabinet d'analyse Smart Analytics Global (SAG). Soit une progression de 330 % en un an seulement ! 

Tout le monde veut lancer ses lunettes connectées

En 2026, cette folle ascension devrait se poursuivre, avec des ventes estimées à 22 millions d'unités (+ 157 %). Il n'est donc pas étonnant de voir de nombreuses marques investir ce marché porteur. Google et Samsung ont allié leur force pour lancer deux modèles inédits à l'horizon automne 2026, avec un design signé Gentle Monster et Warby Parker. Meta compte bien garder sa place de leader grâce à un nouveau partenariat avec Oakley. Une nouvelle étape donc après le succès des Ray-Ban Meta et ses 7 millions d'unités écoulées en 2025. Sans surprise, Apple compte bien avoir aussi sa part du gâteau. La marque à la Pomme pourrait dévoiler ses lunettes connectées maison d'ici la fin d'année ou début 2027 au plus tard.

lunettes connectées surveillance
Crédits : Google/Samsung

Toujours selon SAG, on se dirige progressivement vers un modèle semblable à celui des smartphones. En d'autres termes, un marché dominé par une poignée de marques fortes. En Europe toutefois, la démocratisation des lunettes connectées (notamment celles capables de capter des images) se frottera constamment aux limites fixées par le RGPD… à condition de donner une réponse à la question suivante : quid de la confidentialité et du respect de la vie privée ?

La porte ouverte à la surveillance permanente ?

Le principal problème avec les lunettes connectées, c'est que n'importe qui peut être filmé à son insu dans une relative discrétion, que ce soit dans la rue, dans les magasins, au cinéma, etc. De quoi s'inquiéter légitimement pour le respect de son droit à l'image et de sa vie privée. Les Français sont d'ailleurs nombreux à être préoccupés par le sujet.

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Crédits : Adobe Stock

La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) s'est justement penchée sur la question via un sondage en ligne réalisé en mai 2026. Plus de 2 000 personnes étaient invitées à se prononcer sur leur perception des lunettes connectées. Les résultats sont sans équivoque : 67 % des sondés trouvent que les lunettes connectées représentent un risque d'atteinte à la vie privée. Leurs appréhensions se portent également sur le droit à l'image et le consentement, mais aussi sur les détournements possibles via l'IA (deepfake, hypertrucages, etc.) et le traitement des données vidéo.

À lire également : La reconnaissance faciale des lunettes Meta s’invite en secret sur des millions de smartphones

Une appli anti-lunettes connectées

Yves Jeanrenaud, professeur à l'Université des sciences politiques d'Osnabrück, fait lui aussi partie des inquiets depuis la lecture d'un article de 404 Media dédiée à l'utilisation abusive des Ray-Ban Meta. Développeur à ses heures perdues, il a donc décidé de créer une application anti-lunettes connectées. 

Son nom : Nearby Glasses. Le principe est simple. L'appli scanne en permanence l'identifiant Bluetooth de ces appareils. Il faut savoir que chaque paire de lunettes connectées diffuse des bribes de données publicitaires relatives à chaque constructeur.

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Le logo de Nearby Glasses

Chez Meta par exemple, il s'agit des IDs 0x01AB et 0x058E (0x0D53 pour Ray-Ban). Dès que l'appli capte l'un de ces identifiants, elle vous envoie une notification pour vous prévenir de la présence à proximité d'une paire de lunettes connectées (dans un rayon de 3 à 15 mètres).

L'appli, efficace au demeurant, reste néanmoins perfectible. La faute à des faux positifs, notamment avec les casques Meta Quest qui émettent les mêmes identifiants constructeur. Pour le développeur, il s'agit surtout de proposer aux gens une première protection contre les abus, “une petite forme de résistance face aux technologies de surveillance” comme il le dit. Disponible gratuitement sur le Play Store, Nearby Glasses doit arriver prochainement sur iOS. 


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