Les iPhone 13 auront une plus grosse batterie que les iPhone 12

Les iPhone 13 devraient bénéficier de plus grosses batteries que les iPhone 12. Apple aurait réussi à économiser plus d'espace dans le châssis – ce qui devrait un peu améliorer la situation du côté de l'autonomie qui avait significativement baissé avec le passage des iPhone 11 aux iPhone 12.

La popularité des iPhone 12 ne se dément pas cette année, à l'exception peut être des iPhone 12 mini qui ne semblent pas encore avoir trouvé leur public. Il faut dire que les premiers smartphones 5G de la marque sont des objets très séduisants. Apple reprend des lignes que l'on avait pas vue depuis la mise à la retraite des iPhone 5S : un châssis en métal plat, du verre plat à l'avant comme à l'arrière, le tout avec l'écran OLED borderless à encoche lancé en même temps que l'iPhone X.

Apple a gardé un niveau tarifaire semblable à la génération iPhone 11. Pourtant il y a un hic : contrairement à ce à quoi Apple nous a habitué plusieurs générations à la suite, l'autonomie de ces smartphones régresse. Apple a en effet été forcé d'y intégrer des batteries plus petites, de respectivement 295 mAh, 231 mAh et 282 mAh (iPhone 11, 11 Pro et Pro Max vs iPhone 12, 12 Pro et Pro Max). Ce qui est en partie compensé par la nouvelle puce A14 gravée en 5 nm contre 7 nm sur la génération précédente.

Les iPhone 13 devraient progresser significativement sur l'autonomie

Or, même si on ne peut pas parler de catastrophe, le fait est là : l'autonomie a nettement baissé, y compris sur le modèle Pro Max généralement plus capable dans ce rayon. Les iPhone 12 sont pourtant plus épais que leur prédécesseurs. Mais on remarque que Apple a été contraint d'adopter la solution clé en main de Qualcomm pour délivrer la 5G sur ces appareils. La firme conçoit en parallèle une alternative maison grâce aux équipes rachetées à Intel, mais elle n'était visiblement pas prête sur cette génération.

L'analyste réputé Ming-Chi Kuo estime dans son dernier rapport que Apple va inverser la vapeur sur l'iPhone 13. L'analyste explique : “les nouveaux modèles d'iPhone 2H21 devraient proposer de meilleures capacités de batterie que la génération iPhone 12 grâce à des améliorations design qui économisent de la place prise par de nombreux composants. C'est pourquoi les nouveaux modèles d'iPhone 2H21 sont également plus lourds que l'iPhone 12”.

On apprend notamment que les prochains modèles d'iPhone pourraient ne plus embarquer de tiroir SIM – il sera si cela se confirme obligatoire de demander une eSIM à votre opérateur : “les choix design pour économiser de la plate comprennent l'intégration de la SIM à la carte-mère”, explique Ming-Chi Kuo. L'analyste ajoute que Apple est parvenu à réduire la taille du module FaceID en épaisseur, entre autres changements.

Outre ces batteries plus grosses, on peut s'attendre à des progrès sur l'autonomie grâce à la nouvelle puce des appareils, forcément mieux optimisée, l'arrivée d'une possible nouvelle technologie d'écrans plus économe et permettant des taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz, sans parler de la possible arrivée du premier modem 5G entièrement conçu par Apple.

Source : macrumors