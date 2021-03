iPhone 13 Pro : Apple réserverait l’écran 120 Hz LTPO aux modèles les plus chers

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devrait être recouverts d'un écran 120 Hz LTPO, confirme Ming-Chi Kuo. D'après le célèbre analyste, Apple aurait décidé de réserver cette nouveauté aux modèles les plus haut de gamme de cette nouvelle génération. Dans la foulée, l'expert confirme l'intégration d'une encoche plus fine, de batteries plus imposantes et du modem 5G X60 de Qualcomm.

Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, relayé par MacRumors, confirme la présence d'écrans 120 Hz sur les iPhone 13. Comme on s'y attendait, seuls les iPhone 13 Pro/ Pro Max bénéficieront de cette nouveauté de taille. Pour rappel, Apple avait déjà failli ajouter un écran 120 Hz aux iPhone 12 Pro avant de se raviser, craignant de ruiner l'autonomie de ses smartphones.

Pour compenser la consommation d'énergie de l'écran 120 Hz, Apple se tournerait vers la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor). Cette technologie, déjà exploitée sur les Apple Watch, permet d’économiser l’énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence de l'écran. Il se murmure que Samsung serait le fournisseur exclusif des écrans LTPO des iPhone 13. Pour assurer une bonne autonomie, Apple souhaiterait intégrer d'imposantes batteries au sein de ses iPhone haut de gamme.

Sur le même sujet : Apple irait jusqu’à 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro, une première

Apple abandonnerait l'encoche pour un écran troué dès 2022

Ming-Chi Kuo confirme les dernières rumeurs concernant l'encoche. Apple serait parvenu à réduire la largeur de celle-ci en miniaturisant les capteurs TrueDepth indispensables au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. D'après l'analyste, Apple aurait l'intention de troquer l'encoche contre un trou dans l'écran dès 2022. Le fabricant californien proposerait d'abord l'écran poinçonné sur une poignée de modèles d'iPhone 14 avant d'étendre ce nouveau design à toute la gamme. Plus d'un an avant l'annonce, on vous invite évidement à prendre cette information avec du recul. Apple peut encore changer son fusil d'épaule.

Enfin, Ming-Chi Kuo confirme un rapport de Digitimes attestant de la présence d'un modem 5G Snapdragon X60 au sein des iPhone 13. Gravé en 5nm, le modem serait capable de combiner de la 5G millimétrique (mmWave) et la 5G sous les 6 GHz. Selon l'analyste, Apple n'aurait pas l'intention de lancer un iPhone 13 dépourvu de port Lightning cette année. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors