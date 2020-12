5G : l’iPhone 12 est numéro 1 des ventes en octobre, devant le Galaxy Note 20 Ultra

L'iPhone 12 est devenu le numéro 1 des ventes en octobre 2020 sur le marché de la 5G, comme en attestent les chiffres du cabinet d'analyses Couternpoint. Une belle performance, réalisée seulement deux semaines après le lancement officiel du dernier flagship d'Apple.

Une courte fenêtre de tir a donc suffi à Apple pour s'emparer de la première place sur le marché des smartphones compatibles 5G, avec 16% de parts de marché au compteur. La seconde place est occupée par un autre appareil de cette nouvelle génération d'iPhone, à savoir l'iPhone 12 Pro avec 8% de parts de marché. Le Galaxy Note Ultra 5G de Samsung est relégué à la troisième marche du podium, avec 4% de parts de marché.

Le règne de Samsung sur la 5G prend fin

Jusqu'à la sortie des iPhone 12, c'était bel et bien la firme de Séoul qui régnait en maître incontesté sur le marché des smartphones 5G. En effet, le Galaxy S20+ est resté le smartphone 5G le plus vendu durant la première moitié 2020, selon les données du cabinet Strategy Analytics.

De nombreux cabinets d'experts avaient toutefois annoncé que ce règne allait prendre fin à l'arrivée des iPhone 12, et ils ont effectivement vu juste. Dans le même temps, Counterpoint précise que les excellentes ventes de l'iPhone 12 lui ont permis d'entrer dans le Top 10 des smartphones 5G les plus vendus en 2020. Le dernier né de la firme de Cupertino occupe actuellement la septième position.

Pour le cabinet d'analyses, ces bons chiffres s'expliquent par une forte volonté des consommateurs (notamment américains) de s'équiper en smartphone 5G, le tout couplé à des promotions agressives de la part des opérateurs US. La demande était aussi extrêmement forte en Chine et au Japon, tandis que la large disponibilité de l'iPhone 12 dans plus de 140 pays a joué un rôle significatif dans cet excellent départ.

Pour rappel, les iPhone 12 sont compatibles depuis peu avec la 5G d'Orange, de Free, de SFR et de Bouygues en France grâce à une mise à jour iOS. Jusqu'alors, il était impossible de profiter du réseau 5G français sur iPhone 12. Apple et les opérateurs avaient pris du retard sur l'envoi des différents réglages opérateurs.

Source : Apple Insider