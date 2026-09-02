La première bêta de One UI 9 sur les Galaxy S25 dévoile peu à peu ses nouveautés. L’une d’elle est très pratique lors de la capture de vidéos. Elle était jusque là disponible sur les Galaxy S26.

Alors que les Galaxy S26 de Samsung en sont déjà à leur 7e bêta de One UI 9, basé sur Android 17, les Galaxy S25 viennent tout juste de recevoir la première. L’occasion de découvrir ce qu’elle apporte, les notes de version de la marque sud-coréenne étant peu détaillées. Il faut donc fouiller un peu, et c’est précisément ce qu’a fait l’internaute répondant au pseudonyme de theonecid sur X (Twitter). Grâce à lui, on peut voir l’un des ajouts de One UI 9 sur les Galaxy S25.

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Il concerne la capture de vidéos. L’option n’est pas totalement inédite puisqu’elle est déjà présente que les S26 : le verrouillage horizontal. Ce dernier nécessite d’activer le mode Super Stabilité dans les paramètres de l’appareil photo, auquel il est intégré. Son but et de garder la ligne d’horizon droite et fixe lorsque vous filmez, même si vous faites pivoter le smartphone pendant l’enregistrement de la vidéo.

Le verrouillage horizontal des vidéos débarque sur les Galaxy S25

Une démonstration valant mieux qu’un long discours, vous pouvez voir le verrouillage horizontal en action dans la vidéo ci-dessous. On constate bien que l’étagère filmée reste orientée de la même manière durant la capture alors que le smartphone est tourné à 180°. Pour y parvenir, l’appareil se sert du gyroscope tout en recadrant l’image en direct.

Galaxy S25 One UI 9 Beta 1 WOW horizontal lock now available 😳 pic.twitter.com/OfRE3faGJW — CID (@theonecid) September 1, 2026

Pour rappel, la bêta de One UI 9 n’est pas officiellement disponible en France, quel que soit le smartphone concerné. Seuls la Corée du Sud, les États-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne figurent explicitement sur la liste des pays qui y ont droit. L’Hexagone devra attendre le déploiement de la version stable. Il aura lieu entre septembre et octobre 2026, sachant que One UI 9 arrivera sur les Galaxy S23, S24, S25 et S26.