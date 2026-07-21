Samsung s’apprêterait à offrir aux Galaxy S25 une fonction vidéo inédite du Galaxy S26

Samsung a doté ses Galaxy S26 d'un verrouillage horizontal très pratique pour filmer. Cette fonction pourrait bientôt débarquer sur les Galaxy S25, restés jusqu'ici sur la touche. Le constructeur reviendrait alors sur une exclusivité longtemps réservée à ses derniers fleurons.

Samsung a pris l'habitude de garder ses meilleures fonctions photo pour ses smartphones les plus récents. La marque sud-coréenne étoffe ses fleurons avec des outils logiciels absents des générations précédentes. Cette stratégie ne dure toutefois jamais très longtemps. En mai dernier, la firme étendait déjà une de ses grandes options photo à ses Galaxy plus abordables. Ces exclusivités restent donc temporaires.

En lançant ses Galaxy S26 en début d'année, Samsung a intégré un mode de stabilisation baptisé Super Stabilité. Le verrouillage horizontal en constitue la fonction phare. Il maintient l'horizon parfaitement droit dans une vidéo, même quand on incline ou pivote le smartphone pendant l'enregistrement. Cette option reste pour l'instant absente des Galaxy S25, privés de la nouveauté lors de la précédente mise à jour One UI 8.5. La marque continue pourtant d'enrichir son interface, comme le montre le nouveau geste destiné à invoquer Bixby sur les mobiles Galaxy.

Your first look at S25+ Running OneUI 9 DZG4 Internal Build. Thanks to Gabriel2392 Lemme know what else to look for! pic.twitter.com/gS3hmbz4Ik — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) July 16, 2026

Le verrouillage horizontal du Galaxy S26 pointe dans une build One UI 9.0 du Galaxy S25

Le verrouillage horizontal pourrait finalement rejoindre les Galaxy S25 avec la prochaine mise à jour majeure. Une build One UI 9.0, basée sur Android 17, a été repérée sur le Galaxy S25+ avec le firmware S936BXXUBDZG4. Cette version embarquerait déjà la fonction absente jusqu'ici. La découverte revient au tipster Fahad Ali Javed, qui a mis la main sur ce logiciel encore en développement. Samsung semble donc avoir revu ses plans, alors que beaucoup pensaient l'option écartée du millésime 2025.

Le constructeur ne réserverait pas non plus cette nouveauté au seul Galaxy S25 Ultra, pourtant mieux équipé côté photo. La fonction est apparue sur le Galaxy S25+. Ce modèle partage le même bloc photo arrière que la version standard. Les trois smartphones de la série pourraient donc profiter du verrouillage horizontal. Le Galaxy S25 garde une base matérielle solide, comme l'a confirmé notre test du Galaxy S26 qui en reprend largement les fondations. Aucune date officielle n'accompagne toutefois cette découverte pour l'instant.