Grâce à One UI 9, cette fonction bien pratique du Galaxy S26 arrive sur d’autres smartphones Samsung, dont le Galaxy S25

Le mode Super Stabilité et sa fonction de verrouillage horizontal pour la capture vidéo vont être rendus disponibles sur d'autres smartphones que les Galaxy S26 avec la mise à jour One UI 9.

En lançant ses Galaxy S26 en début d'année, Samsung a introduit une toute nouvelle fonctionnalité à l'appareil photo de ses smartphones haut de gamme : le mode Super Stabilité. Celui-ci combine une stabilisation optique (OIS) et un traitement par intelligence artificielle pour compenser les mouvements et les tremblements de l'appareil pour des “vidéos d'action ultra-fluides, dignes d'une caméra d'action professionnelle”, selon les propres mots de la marque.

Le verrouillage horizontal est une fonction spécifique du mode Super Stabilité. Elle “maintient l'horizon parfaitement droit dans votre vidéo, même si vous faites pivoter ou inclinez fortement votre smartphone pendant l'enregistrement”, explique Samsung. Elle est très pratique pour filmer des scènes d'action intenses ou des festivals sans avoir à se soucier du cadrage.

Le mode Super Stabilité et le verrouillage horizontal sur les Galaxy S25 sous One UI 9 ?

On pouvait espérer que ces nouveautés ne restent pas exclusives aux Galaxy S26, puisqu'il s'agit essentiellement d'options logicielles. Et effectivement, il semble que d'autres modèles de smartphones Samsung vont bientôt en bénéficier. En fouillant une version interne de One UI 9 pour le Galaxy S25+, Fahad Ali Javed, connu pour identifier les nouvelles fonctions software qui arrivent chez Samsung, a repéré des mentions au verrouillage horizontal pour l'appareil. La série Galaxy S25 va donc probablement recevoir le mode Super Stabilité et son verrouillage horizontal, et il est possible que d'autres modèles soient aussi servis lorsqu'ils recevront la mise à jour vers One UI 9.

Voici comment activer la Super Stabilité et le verrouillage horizontal :

Ouvrez l'application Appareil photo et basculez sur le mode Vidéo.

Appuyez en haut à droite sur l'icône du personnage qui court (à côté de l'icône flash) pour activer la Stabilité Vidéo ou le verrouillage horizontal (tout à droite).

L'icône deviendra jaune, confirmant que la caméra est prête à capturer vos vidéos en Super Stabilité.

Sur les Galaxy S26, on peut filmer en 4K à 60 images par seconde avec le mode Super Stabilité activé, espérons que cela soit aussi le cas sur les Galaxy S26, dont la puce est un peu moins performante.