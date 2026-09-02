Ce mini PC Blackview de 12,7 cm embarque un Ryzen 5 et 16 Go de RAM pour moins de 250 €

Le Mini PC Blackview MP100 renferme dans son petit boîtier un Ryzen 5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, pour moins de 250 €. C’est une configuration solide qui vous fera beaucoup moins dépenser qu’une tour traditionnelle correctement équipée, tout en occupant moins d’espace.

Profiter de l’offre sur ce Mini PC

À l’occasion de sa campagne Local Day de la rentrée, AliExpress propose ce Mini PC à un prix intéressant. Le Blackview MP100 est ainsi affiché à 270,72 €, au lieu de 371,24 €. Une autre réduction s’applique au panier en saisissant le code PHD30. Le PC vous revient au final à 240,72 €, ce qui correspond à une économie totale de 130,52 €, soit une baisse d’environ 35 %.

Cette offre porte sur la configuration disposant de 16 Go de mémoire DDR4 et d’un SSD de 512 Go. Windows 11 est déjà installé, et il vous suffira donc de relier le mini PC à un écran, puis d’ajouter un clavier et une souris pour disposer d’un poste complet. L’appareil est expédié gratuitement depuis l’entrepôt français d’AliExpress et il bénéficie du Badge Marque+. Il s’agit donc d’un produit certifié authentique.

Son petit format ne sacrifie pas la puissance et la connectique

Le MP100 embarque un processeur AMD Ryzen 5 7430U dans son boîtier carré de seulement 12,7 cm de côté. Ce processeur dispose de 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence pouvant atteindre 4,3 GHz. La configuration est taillée pour de la bureautique intensive, du divertissement, ou encore pour des travaux ponctuels de retouche photo et de montage léger.

Vous pouvez également faire évoluer la machine. La mémoire vive peut encore aller jusqu’à 64 Go, et les deux emplacements M.2 acceptent jusqu’à 4 To de stockage au total. Le support VESA sert à fixer le boîtier derrière un moniteur pour libérer entièrement le bureau.

Bien que ce Mini PC ne soit pas conçu pour le jeu, sa partie graphique Radeon intégré au processeur peut faire tourner des jeux légers ou anciens avec des réglages adaptés.

Malgré la petite taille du Blackview MP100, il dispose d’une connectique assez fournie. On y retrouve notamment des sorties HDMI, DisplayPort et USB-C qui permettent de gérer jusqu’à trois écrans 4K. Le DisplayPort est compatible avec un affichage en 4K à 144 Hz. Le Mini PC dispose également de deux ports USB-A à 10 Gbit/s, d’un port USB 2.0 et d’un connecteur Ethernet Gigabit. En ce qui concerne la connectivité, vous retrouverez le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.