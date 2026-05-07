Les futures Galaxy Watch de Samsung pourraient prédire les évanouissements

Une étude menée par Samsung et un centre hospitalier dévoile que les montres connectées de la marque peuvent détecter les évanouissements quelques minutes avant qu'ils se produisent.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Les mesures de santé sont l'un des atouts principaux des smartwatches. Bardées de capteurs de plus en plus précis et sophistiqués, elles peuvent parfois sauver des vies en détectant des problèmes invisibles. Et d'une manière générale, il est prouvé que porter une montre connectée est bon pour la santé. Surtout quand elles deviennent suffisamment performantes pour s'attaquer à des phénomènes en théorie imprévisibles. En tout cas pas assez en amont pour éviter les problèmes qu'ils engendrent.

Un exemple : les évanouissements. Perdre connaissance, bien que ce ne soit jamais bon signe, n'est pas quelque chose de très dangereux en soi. En revanche, tomber tête la première contre un coin de table, un mur ou le sol, beaucoup plus. Grâce aux recherches menées par Samsung et l'Hôpital Universitaire de Chung-Ang en Corée de Sud, on sait désormais que les Galaxy Watch peuvent prédire efficacement quand une personne va s'évanouir.

Comment une montre connectée Samsung peut détecter un évanouissement en avance

Il s'avère que les Galaxy Watch 6 de 2023 sont capables de “prédire la syncope vasovagale […] avec une grande précision grâce à l'utilisation des signaux biologiques“. C'est ce que l'on appelle plus communément le malaise vagal. Il survient “lorsque la fréquence cardiaque et la tension artérielle d'une personne chutent brusquement en raison de facteurs tels qu'un stress excessif“. Au total, 132 patients ont participé à l'étude.

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À l'aide du capteur de photopléthysmographie (PPG) de la Galaxy Watch 6, l'équipe a analysé les données de variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) de la montre à l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle“, lit-on dans le communique de Samsung. Les conclusions des tests sont encourageants puisque “le modèle a réussi à prédire les épisodes de syncope imminents jusqu'à cinq minutes à l'avance, avec une précision de 84,6 %“. Fort de ces résultats, l'idée est désormais d'affiner la technologie et d'en faire profiter les futures montres connectées du constructeur.


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