Le propriétaire d'une Apple Watch peut remercier les fonctions de suivi de santé cardiovasculaire de sa montre connectée. Grâce à elles, cet utilisateur a pu découvrir l'existence d'un grave problème cardiaque.

Comme vous le savez, les Apple Watch permettent depuis des années de suivre vos niveaux de santé cardiovasculaire. Il s'agit plus précisément de votre valeur de VO² Max, soit la quantité maximale d'oxygène consommée par votre organisme au cours d'un exercice physique. C'est un indicateur fiable de votre état de santé global.

Lorsque votre niveau de santé cardiovasculaire est anormalement faible pour votre âge et votre sexe, la montre connectée d'Apple vous enverra automatiquement plusieurs notifications. Or et comme le rapportent des chercheurs de la Shackler School of Medicine de Tel-Aviv et du Leviev Heart Center d'Israël, cette fonctionnalité peut aider certains patients à détecter de graves pathologies cardiaques.

En effet, c'est ce qui est arrivé à un utilisateur âgé de 40 ans. Sans aucun problème de santé particulier, cet homme a commencé à recevoir des notifications régulières de son Apple Watch Series 6 après avoir détecté à plusieurs reprises des taux de VO² Max anormalement faibles. Inquiété par ces notifications multiples, l'homme a décidé de consulter pour obtenir un avis médical. Une série de tests a révélé la présence d'une “cardiomyopathie héréditaire non ischémique avec une fonction systolique du ventricule gauche sévèrement réduite”.

L'Apple Watch lui permet de découvrir une grave pathologie cardiaque

Pour faire simple, cette pathologie survient lorsque les muscles cardiaques s'amincissent et s'affaiblissent dans au moins une cavité du coeur, ce qui entraîne un élargissement de la zone ouverte de la cavité. Résultat, le coeur ne peut pas pomper le sang aussi efficacement. Pour compenser, le coeur augmente machinalement la quantité de sang pompée. Sur le long terme, cette affection peut aboutir à une fatigue précoce du muscle cardiaque et donc à une insuffisance.

D'après les chercheurs, l'Apple Watch a joué ici un rôle prépondérant dans le diagnostic et la détection de ce problème cardiaque. Pour eux, cette histoire met en évident “l'utilité potentielle des mesures de niveaux de VO² Max par des dispositifs portables pour l'identification précoce et le dépistage de la condition physique cardiaque de la population générale”. Néanmoins et comme le rappelle Apple sur son site, les capacités de suivi en VO² Max des Apple Watch font figure d'indication, les résultats pouvant être faussés dans certaines situations. “Certains traitements et problèmes médicaux limitant votre fréquence cardiaque peuvent entraîner une surestimation de votre VO² Max”, met en garde la marque à la pomme.

Source : 9To5Mac