Porter une montre connectée est bon pour la santé, c’est officiel

D'après une étude menée en Europe par Huawei, posséder une montre connectée et s'en servir n'a que des effets bénéfiques sur la santé, aussi bien physique que mentale.

Portez-vous une montre connectée ? Et si oui, quelle est sa fonction principale à vos yeux ? Répondre et passer des appels sans sortir le téléphone, pour les modèles LTE ? Recevoir les notifications directement sur le poignet ? Ou suivre les différents indicateurs de santé tout en enregistrant vos performances sportives ? La majorité des fabricants de smartwatch mettent surtout l'accent sur ce dernier point. La Pixel Watch 2 de Google par exemple est clairement orientée santé et bien-être.

Mais est-ce que ces appareils ont un réel effet sur leurs propriétaires ? Pour le savoir, Huawei a mené une étude en Europe par l'intermédiaire d'Ipsos, spécialiste des études de marché. Au total, 8 000 adultes ont été interrogés dans 8 pays différents : Turquie, Bulgarie, Roumanie, Pologne, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne et Italie. Plusieurs indicateurs sont mesurés, comme la connaissance des fonctions de santé des montres connectées, leur utilisation, leurs effets ressentis sur le bien-être des utilisateurs… Les résultats sont très clairs.

Les utilisateurs de montres connectées se disent en meilleure santé physique et mentale

Presque 9 utilisateurs de smartwatch sur 10 (87 %) disent que l'appareil les a poussé à adopter au moins une habitude bonne pour la santé. En moyenne, il y en a même deux. Pour 47 %, les rappels de la montre font qu'ils font plus souvent de l'exercice. 41 % en font plus longtemps grâce aux suggestions affichées, et 28 % ont changé leur régime alimentaire en fonction des recommandations données par l'objet connecté.

Globalement, porter et utiliser une montre connectée a un effet bénéfique sur la santé. 88 % des utilisateurs disent que ça a amélioré leur bien-être physique, 76 % leur bien-être psychologique. Grâce aux multiples indicateurs enregistrés par l'appareil, les personnes sont également plus soucieuse de leur état et n'hésite pas à consulter un médecin en cas de notification anormale dans 63 % des cas. On sait que les montres connectées comme l'Apple Watch sont très fortes pour repérer des maladies cardiaques par exemple. Et n'oubliez pas, quelle que soit celle que vous portez au poignet, il est important de la nettoyer régulièrement.