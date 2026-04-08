La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 sera-t-elle compatible 5G ?

Un modèle de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 compatible avec le réseau 5G semble bien en préparation, mais sa disponibilité en Europe est loin d'être assurée.

En 2024, Samsung s'est inspiré de la stratégie d'Apple en lançant sa propre montre connectée très haut de gamme, la Galaxy Watch Ultra. Vendue 699 euros avec un cadran de 47 mm et une connectivité Bluetooth + 4G, elle s'adresse à un public exigeant qui veut suivre ses données de santé et d'activité physique le plus précisément possible. Un nouveau modèle devrait être commercialisé cette année, probablement annoncé cet été, en même temps que les smartphones pliables Galaxy Fold 8 et Galaxy Z Flip 8.

Un précédent rapport pointait le passage de cette Galaxy Watch Ultra 2 à une connectivité 5G, comme sur l’Apple Watch Ultra 3. Une nouvelle fuite vient confirmer cette information, mais avec un désagrément de taille : cette configuration ne serait pas disponible en Europe et pourrait être exclusive à la Corée du Sud et aux États-Unis.

Pas de 5G sur la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 vendue en Europe ?

Galaxy Club a repéré sur les serveurs de Samsung une version du firmware d'un appareil pas encore disponible sur le marché et portant le numéro de modèle SM-L715F. Si l'on se fie aux habitudes de nomenclature de l'entreprise, il s'agit d'une Galaxy Watch Ultra 2 avec connectivité 4G. Or, un dispositif Samsung dont le numéro de modèle est SM-L716 a été enregistré dans la base de données IMEI il y a quelques semaines. Celui-ci ferait référence à la fameuse Galaxy Watch Ultra 2 compatible avec le réseau 5G, dont l'accès serait donc limité.

Samsung est régulier dans sa logique de nomenclature. Le fabricant utilise généralement le « 0 » à la fin des numéros pour les modèles Wi-Fi uniquement, le « 5 » pour les versions 4G LTE et le « 6 » pour les configurations 5G. Il reste possible que les deux versions soient proposées en Europe, mais cette option est pour l'instant peu probable. L'appareil SM-L716 n'apparaît dans aucune base de données d'organisme de certification, contrairement au SM-L715F, et Samsung n'a offert qu'une version de la Galaxy Watch Ultra de première génération par marché.

La Galaxy Watch Ultra serait équipée de la nouvelle puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, offrant de meilleures performances et une prise en charge de standards de connectivité plus récents.


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