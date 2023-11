Bon plan : la tablette Lenovo Tab M10 de 3ème génération passe à prix mini pour le Black Friday

Les prix de nombreux produits high-tech commencent à chuter à l’approche du Black Friday. Boulanger affiche actuellement le pack contenant la tablette Lenovo Tab M10 de 3ème génération et son étui à seulement 149€. Si vous cherchez une tablette à petit prix qui tient la route, c’est le moment de craquer.

Le Black Friday a déjà sur Boulanger. Sortie l’année dernière, la Tab M10 de Lenovo accompagnée de son étui de protection se retrouve ainsi à 149€. C’est un excellent prix pour cette tablette Android dotée de bonnes caractéristiques.

La tablette Lenovo Tab M10 peut être utilisée à la fois pour se divertir et pour étudier. Elle est équipée d’un processeur 8 coeurs Unisoc T610 cadencé à 1,8 GHz et de 4 Go de RAM qui rendent l’utilisation des applications plus fluide. Son espace de stockage de 64 Go peut être étendu par une carte Micro SD. De plus, elle dispose d’un écran LCD WUXGA de 10,1 pouces qui profite d’une résolution de 1920 x 1200 pixels. Au niveau des connectiques, la tablette est pourvue d’un port USB type C et d’une prise casque. Enfin, on retrouve un appareil photo de 8 MP capable d’enregistrer des vidéos Full HD à l’arrière et d’une caméra selfie de 5 MP.

Dans ce pack en promotion sur Boulanger, en plus de la tablette Lenovo Tab M10 de 3ème génération, vous bénéficiez de l’étui de protection Folio qui vous permet de regarder vos contenus de différentes manières.

Tout comme la version standard de la tablette, la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est en promotion sur Boulanger. Elle est ainsi affichée à seulement 159€, sans l'étui.

Elle est équipée d’un plus grand écran de 10,6 pouces bénéficiant qui profite d’une définition 2K de 2 000 x 1 200 pixels. Vous pouvez donc apprécier vos vidéos dans une meilleure qualité. La dalle est par ailleurs certifiée TÜV Low Blue Light, ce qui garantit une faible émission de lumière bleue et donc un confort oculaire accru. Son processeur 8 coeurs Mediatek MTK G80 est cadencé à 2 GHz. De plus, elle dispose de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go qui peut être étendu par une carte Micro SD. Autre différence, ce modèle dispose d’un appareil selfie de 8 MP (contre 5 MP pour le modèle standard) et d’une caméra arrière de 8 MP.

Enfin, la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est dotée d’une batterie de 7700 mAh qui fournit une autonomie allant jusqu'à 12 heures d’utilisation.

