En cette période de soldes d'hiver, Amazon vous donne l'occasion d'avoir une tablette Samsung à moins de 200 euros. Lors d'une vente flash, la Galaxy Tab A8 est à exactement 199 euros.

Les soldes d'hiver 2024 se poursuivent avec une offre promotionnelle en provenance d'Amazon. Pour ce début d'année civile, le géant du commerce en ligne effectue une vente flash sur une tablette de la marque Samsung.

Disponible dans un coloris gris anthracite, la Galaxy Tab A8 est vendue avec une coque de protection Clear Cover au prix de 199 euros au lieu de 229 euros. Cela fait une réduction de 30 euros par rapport au dernier tarif constaté sur le site e-commerce. La tablette est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Concernant ses points forts, la Samsung Galaxy Tab A8 liée au deal Amazon est une tablette qui possède un écran tactile de 10,5 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 1 To, un processeur Unisoc Tiger T618, une batterie de 7040 mAh et le système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche One UI 3.1. L'APN est composé d'un capteur de 5 MP à l'avant et d'un capteur de 8 MP à l'arrière. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de la Samsung Galaxy Tab A8.