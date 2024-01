Offre Exceptionnelle : Lifetime Office 2021 Pro à 26,75 € et Windows 11 Pro à 13,65 € ! Ne ratez pas cette occasion !

Profitez des soldes d'hiver dès maintenant chez Godeal24 ! Le site de revente de logiciels vous propose des remises exceptionnelles sur une très large sélection de logiciels, disponibles à vie et à prix mini. On vous dit tout ci-dessous.

Dans le paysage en constante évolution des systèmes d'exploitation, Windows 11 Pro se présente comme un véritable géant, offrant une multitude de fonctionnalités et d'améliorations qui répondent aux besoins tant des utilisateurs individuels que des entreprises. Que vous soyez un professionnel à la recherche de fonctionnalités avancées ou une organisation visant une sécurité accrue et des capacités de gestion améliorées, Windows 11 Pro démontre son importance dans la création d'une expérience informatique de qualité supérieure. Une version authentique et à durée illimitée de Windows est disponible à une fraction du prix habituel, soit 13,55 € pendant les soldes d'hiver Godeal24. Pour les clients venant d'acheter un ordinateur, Godeal24 propose des produits groupés Office et Windows à des prix réduits et plus de commodité. Bien sûr, l'achat séparé d'Office 2021 Pro Plus pour 1 PC est également une excellente affaire, ne coûtant que 26,75 € ou aussi bas que 15,43 € chacun si vous achetez un pack de 5 licences pour Office 2021 Pro. Godeal24 est prêt à vous offrir un service client professionnel pour vous guider dans vos achats. Les logiciels que vous utilisez doivent être téléchargés depuis le site web officiel, ce qui garantit qu'ils sont authentiques. Mettez à jour vos logiciels et embrassez une nouvelle ère pour votre bureau.

La sélection de logiciels à prix mini

Profitez de -62% de remise sur les logiciels Microsoft Office ci-dessous avec le code SGO62 :

Vous êtes intéressé par Windows 11 ? Vous avez bien raison. Les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 incluent diverses améliorations en matière de sécurité, une interface utilisateur repensée, l'intégration de Microsoft Teams, et bien plus encore ! Profitez d'une expérience utilisateur plus moderne et rationalisée. Avec d'importantes réductions de prix, Windows 11 atteint son prix plancher ! Cependant, vous devrez agir rapidement, car ces prix risquent de ne pas rester aussi bas pendant longtemps (code SGO50) :

D'autres offres à -62% avec le code SGO62 :

Et voici des offres à vous en faire tomber la mâchoire :

Et le site propose aussi des logiciels populaires comme :

Voir toutes les offres

Comment profiter de toutes ces offres ?

Rendez-vous sur la page de paiement, continuez en tant qu'invité (ou créez un compte), puis remplissez les informations de facturation.

Veuillez sélectionner “CWALLETCO” à cette étape, puis cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Ensuite, vous serez redirigé vers cette page, cliquez sur “Choisir les méthodes de paiement”.

Enfin, vous pourrez choisir d'utiliser PayPal pour finaliser le paiement.

Qui est Godeal24 ?

Comme mentionné précédemment, Godeal24 est un distributeur mondial de logiciels informatiques avec une politique de tarification très compétitive. Que vous soyez un créateur de contenu indépendant, que vous ayez besoin de logiciels de montage vidéo et de retouche d'image, ou que vous souhaitiez renforcer la sécurité de votre ordinateur avec un logiciel antivirus, nous vous invitons à consulter toutes les offres de Godeal24 : vous trouverez certainement ce que vous recherchez.

Sur Godeal24, les logiciels sont garantis 100 % authentiques. Le site est 100 % sécurisé, et la clé de produit vous est envoyée immédiatement par e-mail après le paiement. Godeal24 promet de fournir un support technique professionnel 24/7 et un service après-vente à vie, vous permettant d'utiliser le produit sans souci !

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.