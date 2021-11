Précommande Légendes Pokémon Arceus pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Légendes Pokémon : Arceus, le jeu Pokémon le plus attendu du moment est en précommande pour sortie fixée au 28 janvier 2022. Vous pouvez donc l'acheter dès maintenant et on vous dit où l'avoir au prix le plus bas du web.

Légendes Pokémon Arceus a été annoncé au même moment que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante en février 2021, dans le cadre de la célébration des 25 ans de la franchise Pokémon. Mais ce nouvel épisode n'est pas un remake, contrairement aux deux autres.

Tous ont un point en commun : celui de se dérouler à Sinnoh. Arceus prend toutefois place à une époque lointaine où la région s'appelait encore Hisui. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un prequel de Pokémon Diamant et Perle qui vous mettra aux prises avec des créatures du passé : des Pokémon sauvages vivant dans des environnements rudes.

Légendes Pokémon : Arceus a également la particularité de se dérouler dans un monde bien plus ouvert. S'il garde le gameplay historique des jeux de la franchise, le joueur retrouvera de nouveaux éléments inspirés des jeux d'action et de rôle. Ce qui ravira à coup sûr les fans de Breath of the Wild.

Où précommander Légende Pokémon : Arceus au meilleur prix sur Internet ?

Légende Pokémon : Arceus est attendu pour le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch, Switch OLED et sur la Nintendo Switch Lite. Mais vous pouvez déjà le précommander… et pas forcément plein pot. Le prix conseillé est de 59,99 €, mais c'est sur Amazon et Cultura qu'on le retrouve moins cher à 44,99 € en version physique. La Fnac en ce qui la concerne le propose à 49,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR LE PRÉCOMMANDER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR LE PRÉCOMMANDER SUR CULTURA

CLIQUEZ ICI POUR LE PRÉCOMMANDER SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR LE PRÉCOMMANDER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR LE PRÉCOMMANDER SUR E.LECLERC

CLIQUEZ ICI POUR LE PRÉCOMMANDER SUR MICROMANIA

Légende Pokémon Arceus : une aventure pas comme les autres

Cette nouvelle aventure replonge le joueur au cœur de Sinnoh, mais avec une expérience bien différente de celle de Pokémon Diamant et Perle. Arceus se déroule en effet à une époque reculée où des Pokémon sauvages peuplaient cette région. Celle-ci portait encore son ancien nom : Hisui.

L'aventure proposée ici par Nintendo prend place des centaines d'années avant l'ère moderne. Les Ligues Pokémon et les Dresseurs n'existaient pas encore. Votre objectif sera de créer le tout premier Pokédex de l’histoire. Si la mécanique de jeu respecte la tradition des jeux Pokémon, l'expérience action-RPG en monde ouvert est ici omniprésente.

Pour capturer des Pokémon, vous allez devoir les observer et étudier leur comportement. Le fameux Poké Ball servira ensuite à les attaquer avec une approche discrète. Vous pourrez également compter sur vos partenaires Pokémon pour déclencher des combats stratégiques afin d'attraper les Pokémon les plus redoutables.