Xiaomi Mi Stick TV : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur la clé HDMI Android TV

Le Xiaomi Mi TV Stick vient se frotter au Google Chromecast, au Fire TV Stick d’Amazon, au Roku Stick et bien d’autres. Mais cette nouvelle clé HDMI sous Android TV ne manque par d’arguments pour sortir du lot.

Sur un marché de solutions TV multimédia déjà bien encombré par les Smart TV, consoles, box TV, dongle TV, et autres clé HDMI, Xiaomi prétend se faire une place avec un tout nouveau produit : le Mi Stick TV. Comme il l’a déjà fait avec ses Mi Box, le constructeur chinois mise avant tout sur un rapport qualité-prix canon afin de convaincre les consommateurs de craquer.

Étant donné le passif de Xiaomi en la matière, cela n’augure que du bon et ne peut que susciter notre intérêt. Nous vous proposons donc dans ce dossier un récapitulatif de tout ce qu’il faut savoir sur le Mi Stick TV.

Quelle est la date de sortie pour le Xiaomi Mi Stick TV ?

Xiaomi doit tenir une conférence de présentation ce 15 juillet 2020 pour dévoiler sa clé HDMI. À cette occasion, la marque devrait annoncer une date de sortie pour l’Europe. D’après de nombreuses fuites dont a fait l’objet l’appareil, il semble que sa commercialisation soit imminente, on ne devrait donc pas attendre bien longtemps avant de pouvoir le commander ou le voir sur les étals des boutiques.

Lors du même événement, Xiaomi va introduire toute une flopée d’autres objets connectés (ventilateur, caméra, ampoule…), dont notamment le bracelet Mi Band 5 déjà lancé en Chine et que l’on attendait sur le vieux continent. Un nouveau modèle de trottinette électrique, un écran PC gaming de 165 Hz et un robot aspirateur sont également attendus. Xiaomi propose depuis longtemps des produits très variés en Chine, l’Europe y a de plus en plus le droit également.

Quel est le prix du Xiaomi Mi TV Stick ?

Le prix du Xiaomi Mi TV Stick n’est pas exactement officiel, mais c’est tout comme. La branche portugaise du fabricant a publié par erreur une fiche produit de la clé HDMI avec un prix : 39,99 euros. Un tarif qui nous paraît extrêmement plausible étant donné le type de produit dont il s’agit et en prenant en compte la politique tarifaire pratiquée par Xiaomi. Les leaks pointaient aussi vers un tel prix.

Un Mi TV Stick plus haut de gamme pourrait également être dans les cartons, mais on ne sait pas grand-chose à son sujet à part qu’il bénéficierait d’une compatibilité 4K.

Fiche technique du Mi TV Stick

Les spécifications techniques du Mi TV Stick sont standard par rapport à ce que l’on attend de ce type d’objet. On retrouve un SoC Amlogic S905Y2 octo core (CPU quad-core ARM Cortex-A53 avec GPU Mali-450 GPU) associé à 1 Go de RAM et à 8 Go d’espace de stockage. D’après un benchmark, le Mi TV Stick obtient de manière surprenante un score supérieur à la Mi Box S sur AnTuTu V8 (36 436 points contre 31 669).

Côté connectivité, la clé supporte le Bluetooth 4.2 et le WiFi dual band. La connectique consiste en une entrée HDMI 2.0a pour le branchement au téléviseur et à une prise micro-USB pour la charge (le Mi TV Stick 4K aurait droit à un port USB-C).

Pour l’audio, le Mi TV Stick propose une compatibilité Dolby Audio et DTS Surround. En ce qui concerne l’image, la clé HDMI de Xiaomi prend en charge le HDR10 et la technologie Dolby Vision. Grâce au DRM Widevine L1, indispensable sur un tel produit, l’appareil peut afficher une définition HD et supérieure. Il est par contre limité à 1080p et 60 fps.

Design et télécommande du Xiaomi Mi TV Stick

Sans surprise, le Mi TV Stick ressemble fortement à l’un de ses principaux concurrents, le Fire TV Stick d’Amazon. La taille de la clé est en revanche un peu plus contenue, et c’est tant mieux. Cela facilite l’insertion dans le port HDMI du téléviseur et évite d’obturer une prise voisine. Par contre, Xiaomi ne fournit pas de câble d’extension dans la boîte, un produit pourtant bien pratique pour transformer sa clé HDMI en dongle TV, ce qui est parfois nécessaire en fonction de la disposition de son setup TV.

La télécommande est des plus basiques et ressemble beaucoup à celles des Mi Box. La molette et le bouton central permettent de naviguer dans l’interface et de contrôler la lecture d’un contenu multimédia. Un bouton dédié à Google Assistant permet d’invoquer et d’interagir avec ce dernier par commande vocale grâce au micro intégré dans la télécommande. Google Assistant sert aussi bien pour lancer une application ou effectuer une action avec le Mi TV Stick que pour gérer sa domotique et contrôler les objets connectés de son domicile. Enfin, les boutons raccourcis vers Netflix et Amazon Prime Video sont bien pratiques pour lancer les deux services très rapidement.

Logiciel et catalogue d’applications

Le Fire TV Stick tourne sous la version Android 9 Pie d’Android TV. L’interface devrait être identique ou très proche de celle à laquelle on a droit sur Mi Box. C’est un point fort par rapport au Fire TV Stick, dont le système d’exploitation est basé sur Android, mais qui est largement modifié par Amazon, ce qui n’est pas au goût de tout le monde. On devrait ici bénéficier d’une expérience bien plus proche d’Android TV stock.

La fonction Chromecast built-in que l’on retrouve sur Android TV et nativement sur certaines Smart TV permet de diffuser aisément des contenus sur son téléviseur en streaming depuis une autre source : smartphone, tablette, ordinateur…

Qui dit Android TV, dit bien sûr présence du magasin d’applications Play Store. La plupart des applications compatibles Android TV disponibles dans celui-ci devraient pouvoir être utilisées avec le Mi TV Stick. Nous pensons surtout à toutes les plateformes de streaming vidéo comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, OCS, myCanal, Molotov, Twitch… Bien entendu, ce sera plus compliqué de jouer à des jeux gourmands que sur Mi Box pour des raisons de hardware. Pour le gaming, la NVIDIA Shield reste indétrônable sur Android TV, mais ce n’est bien entendu ni le même format ni le même prix.