Xiaomi Mi Mix Fold : voici le premier smartphone pliable de la marque

Le Xiaomi Mi Mix Fold, le premier smartphone pliable de la marque chinoise, apparait dans une fuite. Quelques heures avant l'annonce, un informateur a en effet publié une image promotionnelle montrant le design complet de l'appareil. On y découvre aussi un aperçu de la fiche technique du terminal.

Ce 29 mars 2021, Xiaomi va ressusciter la gamme des Mi Mix. D'après une série de rumeurs, le constructeur s'apprête à annoncer son tout premier smartphone avec écran pliable après des années de teasing sur les réseaux sociaux. Peu avant la présentation, DuanRui, un informateur chinois, a partagé une affiche montrant le smartphone pliable de Xiaomi sur Twitter.

Sobrement baptisé Mi Mix Fold, le smartphone est construit autour d'un écran qui se plie vers l'intérieur à la manière du Galaxy Z Fold 2 de Samsung ou du Huawei Mate X2. Ce Mi Mix Fold est similaire au prototype de smartphone pliable Xiaomi apparu en janvier dans le métro de Shenzhen (Chine).

Voici un aperçu de la fiche technique du Mi Mix Fold de Xiaomi

Cette image promotionnelle dévoile aussi une partie de la fiche technique du Mi Mix Fold. L'écran pliable mesure apparement 8.01 pouces une fois déplié et profite d'une résolution 2K. Comme on peut le voir sur le visuel, un écran secondaire plus petit (et probablement dédié aux informations contextuelles comme l'heure ou la météo) est intégré au dos.

Sans grande surprise, il est alimenté par le SoC Snapdragon 888, le chipset de Qualcomm gravé en 5nm. Ce composant est couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Côté photo, Xiaomi mise sur un triple capteur photo dorsal composé d'un objectif principal de 100 mégapixels. On trouve aussi quatre haut-parleurs Harman Kardon.

Pour rappel, Xiaomi lèvera le voile sur le Mi Mix Fold lors d'une conférence ce mardi 29 mars à 13:30. Evidemment, la marque diffusera la conférence en direct sur YouTube. D'après le descriptif, Xiaomi se concentrera cette fois sur ses innovations. On vous en dit plus dès que possible sur le Mi Mix Fold. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.