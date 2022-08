Xiaomi lance le MIX Fold 2, le smartphone pliable le plus fin au monde

Xiaomi vient de lancer une nouvelle génération de son smartphone pliable haut de gamme, le MIX Fold 2. Ce dernier est non seulement très puissant, mais peut également se vanter d’être l’appareil pliable le plus fin au monde.

Plus d’un an après l’arrivée de son premier smartphone pliable, le Mi MIX Fold, Xiaomi vient enfin de lever le voile sur son successeur, le MIX Fold 2. Ce dernier n’est pas arrivé seul lors de la conférence en Chine, puisqu’il était accompagné de nouveaux écouteurs Xiaomi Buds 4 Pro, une montre Watch S1 Pro, un Redmi K50 Extreme Edition ainsi qu’une tablette Pad 5 Pro 12,4 pouces.

Le Xiaomi MIX Fold 2 est beaucoup plus puissant que son prédécesseur. Il est propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, que l’on retrouvait déjà dans les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. Cependant, la particularité du smartphone réside surtout dans son design.

Le Xiaomi MIX Fold 2 ne mesure que 5,4 mm d’épaisseur

Alors que le Xiaomi Mi Mix Fold mesurait près de 7,62 mm pour 317 grammes une fois déplié, le MIX Fold 2 repousse lui les limites de la finesse en ne mesurant que 5,4 mm d’épaisseur pour 262 seulement grammes. Il s’agit donc du smartphone pliable le plus fin du monde. Xiaomi annonce qu’il a quasiment atteint la limite en termes de finesse, puisqu’il s’agit presque de la taille du port USB-C. Le fabricant chinois ne semble pas avoir sacrifié la résistance de l’appareil, on rappelle que son prédécesseur était déjà deux fois plus résistant qu’un Galaxy Fold.

À cause de son épaisseur réduite, Xiaomi a également dû diminuer la taille de la batterie. On retrouvera cette fois-ci un accumulateur de 4500 mAh, qui est toujours plus grand que celui de 4400 mAh du Galaxy Z Fold 4 de Samsung, présenté hier. La batterie est toujours compatible avec la recharge rapide 67 W.

L’autonomie pourrait ne pas être très affectée par cette réduction de la batterie, le Xiaomi MIX Fold 2 utilisant des composants beaucoup plus efficaces énergétiquement. À l’intérieur, on retrouvera par exemple un écran 2K+ (2160 x 1914 pixels) de 8,02 pouces LTPO 2.0 Eco² OLED de Samsung avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il s’agit de la première fois qu’un appareil l’utilise en dehors des Galaxy Fold. À l’extérieur, on retrouve un second écran FHD+ (2520 x 1080 pixels) de 6,56 pouces AMOLED E5 120 Hz protégé par du Gorilla Glass Victus.

Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif de 8 MP. La partie photo est signée Leica VARIO-SUMMICRON, avec une ouverture f/1.8-f/2.6, une distance focale 15mm-45mm et un zoom optique 2X.

Le Xiaomi MIX Fold 2 est disponible en Chine à partir de 8999 yuans (1 290 euros) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais ne sera malheureusement pas commercialisé en France.