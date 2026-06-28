Google rassure les utilisateurs d’Android 17 avec un nouveau système de vérification

Google renforce toujours plus la sécurité de son dernier système d'exploitation. La firme de Mountain View est en effet en train de déployer un système de vérification permettant d'attester l'authenticité d'Android 17 sur votre smartphone.

Sur votre smartphone, la sécurité est essentielle. Et pour cause : les hackers redoublent d'ingéniosité pour pirater les téléphones de leurs victimes. Un malware Android, par exemple, exploite vos paiements sans contact pour vider votre compte en banque. Et, si une solution simple existe pour vous protéger des failles de sécurité sous Android, l'OS de Google est parfois loin d'être sûr. On a par exemple pu voir de fausses applications de gestion de fichiers tenter de vous voler de l'argent.

Android 17 est enfin là, pour le plus grand bonheur des utilisateurs Android. Mais il ne faut pas oublier que de fausses versions de l'OS de Google circulent également. Et certains hackers en profitent. En effet, ces derniers sont en mesure d'introduire des malwares dans ces versions non officielles d'Android 17.

Et c'est là qu'intervient Google, qui lance une nouvelle fonctionnalité de vérification de l'authenticité de son OS. C'est en tout cas ce qu'indique un nouveau rapport, basé sur l'analyse d'Android 17 QPR1 Beta 5. Cette fonction permettra de s'assurer que votre version d'Android 17 est bel et bien officielle… ou non.

Android 17 : Google va-t-il enterrer les ROM personnalisées ?

La méthode de vérification de l'authenticité d'Android 17 est particulièrement simple. En revanche, celle-ci nécessite deux smartphones Android. L'un des deux doit être digne de confiance et ne pas provenir, par exemple, du marché de l'occasion.

Tout d'abord, appuyez sur « I'm ready » sur le téléphone à vérifier. À l'aide de ce dernier, scannez le QR code affiché sur le smartphone de confiance. Il est également possible de vous rendre directement sur verify.android. L'empreinte de démarrage, ou « boot hash », doit être identique sur les deux appareils. Dans le cas contraire, vous utilisez une fausse version d'Android 17.

On pourrait toutefois se demander si ce système de vérification ne signe pas la mort des ROM personnalisées. Heureusement, il n'en est rien. Google a en effet tenu à préciser : « Cette fonctionnalité offre davantage de transparence aux utilisateurs d'appareils certifiés Google Mobile Services et ne s'applique pas aux ROM personnalisées ni aux systèmes dérivés. »