Le Xbox Game Pass arrive sur Google TV, plus besoin de console

Un grand fabricant de télévisions annonce l'arrivée du Xbox Game Pass sur des modèles tournant sous Google TV. Le gros avantage est que les jeux sont accessibles avec une simple manette, sans console.

Avant, pour jouer aux jeux vidéo, il fallait soit une console, soit un ordinateur. On est désormais loin de ce système binaire. Sans parler des jeux pour smartphones, le streaming a démocratisé l'accès aux titres vidéoludiques sur de multiples supports. Des offres de cloud gaming ont vu le jour depuis comme Nvidia GeForce Now ou le Xbox Game Pass. Grâce à eux, il n'est plus nécessaire de trimballer sa console de pièce en pièce pour y jouer n'importe où. En fait, il n'est plus nécessaire d'en posséder une tout court.

Plusieurs fabricants de téléviseurs ont intégré le Xbox Game Pass à leurs modèles. LG, Amazon et Samsung proposent déjà l'application depuis quelques temps. Un autre vient rejoindre le trio, mais sous une forme particulière. Alors que les autres font une place au programme dans leur propre système d'exploitation pour TV, celui-ci parle du Xbox Game Pass sur Google TV directement. De quoi ouvrir bien des horizons.

Ce fabricant de TV va ajouter le Xbox Game Pass sur des modèles sous Google TV

C'est TCL qui annonce la bonne nouvelle. Plus précisément, l'application Xbox Game Pass arrivera sur la nouvelle gamme de TV TCL X11L dans le courant de l'année 2026, via une mise à jour. Les jeux sont directement streamés depuis les serveurs de Microsoft. Vous avez simplement besoin d'une connexion Internet, d'un abonnement au service et d'une manette bluetooth. À part l'appli, il n'est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit.

Google n'a fait aucune annonce de son côté. Dans l'absolu, accéder au Xbox Game Pass depuis Google TV signifie que l'on pourrait en profiter sur toutes les télévisions tournant sous ce système. Et plus généralement via des appareils comme le Google TV Streamer. Il est encore trop tôt pour dire si ce sera le cas, mais en attendant, cela semble en bonne voie.