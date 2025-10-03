Xbox Game Pass : après l’augmentation des prix, Microsoft réserve une autre mauvaise surprise aux joueurs de Call of Duty

L'annonce cette semaine de la refonte des abonnements du Xbox Game Pass a fait couler beaucoup d'encre. On pensait avoir fait le tour, laissant désormais aux joueurs le choix de résilier ou non leur abonnement. Mais c'était sans compter sur Microsoft qui, comme à son habitude, a caché d'autres mauvaises surprises au public.

Il est possible que vous songiez actuellement à résilier votre abonnement au Xbox Game Pass – si ce n'est pas déjà fait. Il faut dire que l'augmentation drastique des prix, annoncée plutôt dans la semaine dans le cadre d'une refonte complète du système d'abonnement, en a exaspéré plus d'un. En effet, au-delà de la hausse tarifaire déjà fort désagréable, vient s'ajouter la perte de plusieurs avantages pour les formules plus abordables que l'Ultimate.

On pensait alors l'histoire finie. Mais non, il a fallu que Microsoft nous cache une autre mauvaise surprise. Après l'annonce, beaucoup ont spéculé sur une éventuelle stratégie de la firme de cibler en premier lieu les joueurs de Call of Duty, qui peuvent toujours s'inscrire au Game Pass à la sortie d'un des jeux pour le payer moins cher. Cette théorie se confirme avec un petit détail repéré par CharlieIntel et partagé sur son compte X (anciennement Twitter).

Le Xbox Game Pass n'a pas fini de saigner le portefeuille des joueurs de Call of Duty

Ce dernier a en effet repéré que les promotions de 10% sur certains add-ons de Call of Duty ont mystérieusement disparu, sans Microsoft ne communique sur la chose. Sont notamment concernés les Points Call of Duty, une monnaie in-game pouvant être utilisé dans Black Ops 6 et Warzone, ainsi que le battle pass Black Cell. Aucune de ces changements n'a été annoncé dans le communiqué de Microsoft de cette semaine.

Un timing bien étrange de la part de la firme, qui s'était pourtant empressé de préciser que les abonnés à l'offre Ultimate conservait leurs promotions exclusives sur les jeux Xbox – mais visiblement pas tous les jeux. Il semble clair désormais que Microsoft compte avant tout sur l'argent des joueurs de Call of Duty pour remplir les caisses du Game Pass. Pour rappel, si vous jouez sur PC, le PC Game Pass est indéniablement devenu la meilleure formule disponible actuellement.