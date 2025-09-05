Cette télévision est la première au monde à intégrer l’IA Gemini, voici quoi ça sert

Le fabricant de téléviseurs TCL devient pionnier de l'intégration de Gemini. Les modèles QM9K a venir se servent de l'IA made in Google pour plusieurs choses. Voici quelques exemples.

Difficile d'imaginer qu'à une époque, nos téléviseurs se contentaient bêtement de diffuser les chaînes auxquelles on avait accès. Depuis qu'elles sont connectées à Internet, elles peuvent lancer des applications de streaming, afficher la météo, servir de cadre photo en diffusant des fonds d'écran… Et répondre à nos commandes vocales aussi. Cette fonctionnalité est toutefois assez basique puisqu'elle se limite surtout à la retranscription de notre énoncé. Juste de quoi éviter de parcourir le clavier virtuel avec la télécommande.

Pourtant ce n'est pas faute d'avoir à disposition plusieurs systèmes d'IA capable de comprendre des demandes formulées en langage naturel. Gemini de Google pour ne citer que lui. Le problème est qu'aucune télévision ne l'intègre nativement. Jusqu'à ce que le fabricant TCL se penche sur la question et se dise que c'était l'occasion de se démarquer. La série de TV QM9K devient ainsi la première à embarquer l'IA Gemini.

Pour la première fois, une TV embarque l'IA Gemini, mais pour quoi faire ?

En terme de fonctionnement, rien de dépaysant. Il suffit de dire “Hey Google” pour déclencher l'écoute puis de prononcer sa commande. Cette dernière peut concerner quelque chose sans aucun rapport avec la télévision. Par exemple demander une idée de recette pour le repas du soir ou activer un appareil connecté géré par Google Home. Vous pouvez même créer des écrans de veille en donnant les éléments que vous aimeriez y voir. Gadget, mais sympathique pour personnaliser votre expérience.

Lire aussi – Gemini for Home : Google veut révolutionner la maison connectée grâce à cet assistant vocal dopé à l’IA

Les TCL QM9K possèdent également un capteur détectant si quelqu'un est en face de l'appareil, ce qui “réveille” l'écoute de Gemini sans avoir à utiliser la télécommande. La distance de détection est configurable, ainsi que les plages horaires pendant lesquelles l'option doit fonctionner ou non. Déclinée en diagonale de 65 à 95 pouces, la série des QM9K sortira d'abord aux États-Unis à un prix encore inconnu.