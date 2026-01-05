Oubliez tout ce que vous savez sur le LCD : TCL lance le SQD-Mini LED

A l’occasion du CES 2026, TCL présente une nouvelle technologie d’affichage appelée SQD-mini LED. Dérivée du Quantum Dot, elle améliore les contrastes, la gestion de la lumière et surtout le spectre colorimétrique. Bref, tout ce qu’il faut pour affronter l’OLED et le RGB LED. La première télévision équipée de cette technologie a aussi été annoncée : elle s’appelle X11L.

Le CES 2026 ouvre ses portes cette semaine à Las Vegas. Ce salon met traditionnellement en avant le secteur de l’image et du son. Il est donc logique d’y attendre toutes les marques de télévision pour y dévoiler leurs nouveautés. Et notamment des modèles équipés de la fameuse technologie RGB LED dont tout le monde parle depuis l’IFA de Berlin durant lequel Samsung (que la firme appelle Micro RGB), HiSense et Sony (qui annonce une sortie en 2026) ont fait quelques déclarations. Les trois marques ont depuis été rejoint par LG et son « Micro RGB Evo ».

Cependant, la technologie RGB Mini LED (ou quel que soit son nom commercial) est encore toute neuve. Et extrêmement coûteuse. On parle de 1000 euros le pouce, environ. Ce n’est donc très abordable. En 2026, vous retrouverez plutôt des améliorations des technologies existantes : OLED et mini LED. Et TCL fait justement partie de ceux qui présentent une nouveauté qui va peut-être faire grand bruit : le SQD-mini LED, évolution du QD-mini LED que nous connaissons déjà.

Le SQD-mini LED est la version survitaminée du QD-mini LED

Le SQD-mini LED, présenté comme la huitième génération de QD-mini LED, en reprend l’idée principale, à savoir un rétro-éclairage bleu et des points quantiques (Quantum Dots) qui transforment la lumière pour créer du rouge et du bleu. Avec le SQD-mini LED, TCL promet plusieurs améliorations. Un spectre colorimétrique plus large, des couleurs plus précises, moins de diaphonie chromatique (mélange baveux des couleurs). Et un blooming enfin maitrisé grâce à un distance optique réduite à moins de 2 cm. La promesse est très forte.

La première télévision à supporter le SQD-mini LED s’appelle X11L. Elle va se décliner en grandes tailles uniquement (75, 85 et 98 pouces). TCL annonce plus de 20 000 zones de rétro-éclairages pour ce modèle dont la luminosité sera extrêmement élevée (jusque 10 000 nits en pointe locale), éliminant l’un des points faibles des dalles LCD, les reflets dans les pièces très lumineuses.

La X11L concentre tout ce que TCL fait de mieux

En outre, la dalle est WHVA 2.0 Ultra, pour une vision très large de l’écran, sans perte de luminosité ou de contraste sur les côtés. Le processeur d’image est le TSR AI, pour assurer un traitement optimisé de chaque élément à l’image. La dalle est nativement compatible 144 Hz, VRR et Freesync Pro. Elle intègre enfin, comme la C89K, un système audio signé Bang & Olufsen. Voilà donc une très belle vitrine technologique dont il nous manque encore le prix.

L’arrivée du SQD-mini LED est intéressante, car elle semble répondre à de nombreuses attentes des consommateurs. Elle s’appuie sur les forces du LCD et s’approprie celle du OLED. Beau design, forte luminosité, pas de burn-in ni de blooming, très large spectre colorimétrique, précision des couleurs et élimination de la diaphonie… Autant de qualité promise aussi par le RGB mini LED, mais à un coût beaucoup moins élevé. C’est à se demander si le SQD-mini LED ne rend pas obsolète le RGB mini LED…