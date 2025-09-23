Gemini débarque sur Google TV, voici la liste des appareils compatibles

Après s'être imposé sur smartphone et PC, Gemini s'invite sur nos téléviseurs. L'assistant IA est déjà disponible sur un modèle de TCL et s'apprête à arriver sur d'autres appareils Google TV.

Au début du mois, nous apprenions que la TCL QM9K serait la première TV à intégrer Gemini, l'assistant IA de Google. Le déploiement a désormais débuté et les propriétaires de ce modèle peuvent le tester sur leur appareil. Prochainement, d'autres téléviseurs ou accessoires sous Google TV bénéficieront de cette fonctionnalité.

Voici la liste des dispositifs qui auront droit à Gemini “plus tard cette année” :

Le Google TV Streamer, la box TV qui a remplacé les Chromecast.

Le Walmart onn. 4K Pro, une autre box sous Google TV disponible en Amérique du Nord.

Les Smart TV Hisense U7, U8 et UX sorties en 2025.

Les Smart TV TCL QM7K, QM8K et X11K sorties en 2025.

D'autres modèles de téléviseurs et de box TV sous Google TV devraient rejoindre cette sélection dans le futur. Samsung et LG ont leur propre système logiciel pour TV, mais on peut espérer que Sony, qui a recours à Google TV, adopte également Gemini.

Google TV accueille Gemini, pour quelle utilité ?

Pour invoquer Gemini, il suffit de dire “Hey Google” ou d'appuyer sur le bouton microphone de la télécommande de votre téléviseur, soit la même procédure qu'avec Google Assistant. Gemini embarque d'ailleurs (selon Google) toutes les fonctions de son ancien assistant, mais y ajoute la capacité de discuter avec lui de manière bien plus fluide.

Gemini peut vous aider à choisir le programme à regarder en fonction des goûts de plusieurs personnes, ou retrouver une série dont on a oublié le nom en la décrivant. Il peut aussi résumer les événements qui sont survenus lors de la saison précédente lorsque vous lancez la nouvelle saison d'une série.

L'assistant IA de Google intègre aussi YouTube et peut proposer des vidéos à visionner pour répondre plus en profondeur à une question. Il peut s'agir d'apprendre à jouer d'un instrument, de cuisiner une recette, de réparer ou construire un objet, ou bien d'expliquer un concept à un enfant. Google promet de nouvelles fonctionnalités à venir pour Gemini sur Google TV.