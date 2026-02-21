Stocker des To de données sur du verre pendant 10 000 ans : le projet fou de Microsoft

Le projet Silica de Microsoft vise à créer un support en verre capable de stocker plusieurs To de données des milliers d'années durant.

Le volume de données généré par les êtres humains double environ tous les trois ans. Dans ce contexte, se pose la question de la préservation de ces informations. Si des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières années, le manque de solutions fiables à très long-terme fait craindre la perte massive de données dans le futur. Pour répondre à cette problématique, Microsoft annonçait en 2019 le projet Silica, une plaque de verre durable dans le temps qui fait office de support de stockage.

En 2023, Microsoft nous avait donné des nouvelles de l'état de développement de Silica. Nous apprenions que les équipes d'ingénieurs avaient réussi à améliorer la vitesse et la rapidité d’écriture, ainsi qu'à multiplier l'espace de stockage par 93 par rapport à ce qui avait été accompli quatre ans plus tôt. Résistant aux impulsions électromagnétiques et aux températures extrêmes, le géant de la tech restait persuadé qu'il peut s'agir d'une solution d'avenir pour le stockage et la préservation de nos données.

“Une durée de vie des données supérieure à 10 000 ans”

Une nouvelle mise à jour de l'avancement du projet a été publiée dans la revue Nature. Bonne nouvelle, les chercheurs de Microsoft sont encore persuadés qu'ils sont sur la bonne voie. “Les solutions de stockage d'archives existantes, telles que les bandes magnétiques et les disques durs, souffrent d'une durée de vie limitée qui les rend inadaptées à la conservation des données à long terme. Les approches de stockage optique, en particulier la gravure laser sur des supports robustes comme le verre, apparaissent comme des alternatives prometteuses offrant un potentiel de longévité accrue”, est-il confirmé.

Le papier précise que les travaux antérieurs avaient permis d'optimiser des aspects tels que la densité de données, mais qu'ils n'ont pas démontré la faisabilité d'un système complet, incluant l'écriture, le stockage et la récupération des informations. Ces deux dernières années ont toutefois été productives, et ont crédibilisé le projet Silica.

Aujourd'hui, Microsoft est capable de présenter “une technologie de stockage d'archives optiques basée sur la gravure directe par laser femtoseconde sur verre, répondant aux exigences pratiques du stockage d'archives”. La firme annonce une densité de données de 1,59 Gbit/mm3 sur 301 couches, soit une capacité de 4,8 To, sur un disque de verre de 120 mm de côté et de 2 mm d'épaisseur. Elle a atteint un débit d'écriture de 25,6 Mbps et des tests de vieillissement accéléré “suggèrent une durée de vie des données supérieure à 10 000 ans”.

Ne nous emballons pas, Silica est encore très loin d'aboutir. Microsoft hésite encore entre deux procédés radicalement différents pour poursuivre ses recherches. Rendez-vous sans doute dans quelques autres années pour en savoir plus.