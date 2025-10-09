Game One, c’est fini : la chaîne jeu vidéo ferme définitivement ses portes

Game One, chaîne emblématique de la culture jeu vidéo en France, va fermer. Pourtant en bonne santé, elle ne va pas survivre à la fusion entre Skydance Media et Paramount Global.

Game One ne pourra jamais fêter ses 30 ans. Lancée en 1998, la chaîne TV spécialisée dans le jeu vidéo va fermer ses portes à la fin du mois de novembre 2025. Après plus de 27 ans d'existence, ce média culte de la culture gaming, et plus généralement geek, en France, fait les frais d'une restructuration au sein du groupe Paramount Networks France, auquel il appartient.

“On est pourtant très rentable”, témoigne un chargé de production auprès de BFMTV. La chaîne générerait même plus de deux millions d'euros par an de bénéfices nets. Mais ce n'est pas suffisant pour le nouveau propriétaire, fruit de la fusion entre Paramount Global et Skydance. Game One n'est d'ailleurs pas la seule à être touchée : ce sont plus de 50% des effectifs du pôle télévisuel qui ne sont pas reconduits sous la nouvelle entité.

Game One rejoint NoLife

Les salariés ont été prévenus de la fermeture de Game One à la rentrée. “On le sentait venir, car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés”, explique une salariée. On ne sait pas encore si un programme spécial est prévu pour les dernières semaines du programme, mais il est probable qu'on ait au moins droit à une émission d'adieu regroupant les têtes d'affiche de la chaîne ces dernières années, et on l'espère aussi des animateurs et chroniqueurs du passé.

Game One avait jusqu'ici réussi à survivre en se différenciant des contenus disponibles sur les plateformes comme YouTube et Twitch, qui accaparent une part importante de l'audience intéressée par les jeux vidéo. Elle offrait notamment une expertise particulière sur les jeux de combat grâce à Kayane ou Norman Genius, ainsi qu'un ton singulier avec Marcus ou Julien Tellouck.

Après NoLife en 2018, les geeks français perdent donc Game One à la télévision. Il n'est pas exclu que la chaîne revienne sous une autre forme, sur Twitch par exemple, mais rien n'est encore confirmé à ce sujet.