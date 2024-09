Adieu le Chromecast, cet appareil le remplace pour le meilleur et pour le pire. Notre test du Google TV Streamer

Le Google TV Streamer est une nouvelle box de l’entreprise américaine, destinée à remplacer les dongles Chromecast que nous avions pris l’habitude d’utiliser sur nos TV. Que vaut-il vraiment ? Réponse dans ce test.

Cela fait maintenant des années que Google est l’un des leaders du divertissement numérique à domicile grâce à ses Chromecast, ces petits appareils à brancher à vos TV et écrans pour diffuser du contenu en quelques clics seulement.

Google était récemment allé plus loin avec son Chromecast avec Google TV, qui permettait d’accéder à l’OS de l’entreprise depuis n’importe quel écran, et l’entreprise vient de lancer un tout nouvel appareil, le Google TV Streamer. D’après Google, ce dernier est destiné à remplacer les anciens Chromecast, et on a pour l’occasion droit à un tout nouveau design, mais aussi à des performances revues à la hausse. Alors, ce nouvel appareil est-il réellement capable de proposer mieux que ce que faisaient déjà les Chromecast ? C’est ce que nous allons voir.

Prix et disponibilité

Ce nouveau Google TV Streamer se veut nouveau plus haut de gamme que les précédents appareils de Google. Il est proposé à pas moins de 119 euros. C’est beaucoup plus que les 39 euros du Chromecast avec Google TV HD sorti il y a maintenant 2 ans, ou encore les 69 euros du Chromecast avec Google TV 4K de 2020.

Pour ce qui est du contenu de la boîte, on a droit évidemment au Google TV Streamer et son câble d’alimentation, à sa télécommande, mais aussi une paire de piles. Pas de câble Ethernet ni de câble HDMI ici, ce qui est dommage étant donné que ce dernier n’est plus directement intégré comme c’était le cas avec les dongles.

Design

Après avoir déballé le Google TV Streamer, ce qui nous interpelle directement est le changement de design de l’appareil. Nous ne sommes plus face à un dongle traditionnel, mais une petite box au design épuré. Cette dernière est disponible uniquement en couleur « porcelaine » en France, mais les clients outre-Atlantique ont également eu droit à un coloris « gris noisette ». Certains regretteront rapidement la discrétion du Chromecast, puisqu’il faut désormais trouver un emplacement sous sa télé pour le poser.

Exit donc la connectique HDMI intégrée, ce boiter dispose de trois ports différents à l’arrière : un port USB-C pour l’alimentation, un port Ethernet et un port HDMI. Nous avons d’ailleurs été surpris de voir que le câble USB-C utilise toujours une connectique USB-A à l’autre bout, malgré les pressions de l’Europe pour imposer la connectique universelle. On retrouve même un nouveau bouton bien pratique : une simple pression fait sonner la télécommande, et un appui plus long réinitialise l’appareil. Vous n’aurez donc plus jamais peur d’avoir égaré votre télécommande dans le canapé.

En parlant de la télécommande, on a droit un nouveau design rapport à son prédécesseur. Le dos texturé offre une prise en main confortable et le boîtier plus long facilite la manipulation. Le déplacement des boutons de volume sur la face avant de la télécommande est un changement bienvenu, qui améliore l'accessibilité. On a même un nouveau personnalisable, dont on reparlera plus tard.

Performances et qualité vidéo

Le Google TV Streamer ne déçoit pas en termes de performances. Avec 32 Go de stockage et 4 Go de RAM, il offre suffisamment d'espace pour les applications et garantit une navigation fluide dans l'interface. Les temps de chargement des applications sont nettement plus rapides que ceux du Chromecast 4K, et l'expérience globale semble plus réactive. Cependant, on remarque parfois des lenteurs lorsque l’on veut changer le volume, mais cela sera peut-être corrigé avec une prochaine mise à jour.

C'est au niveau de la qualité vidéo que cet appareil brille vraiment. Prenant en charge la définition 4K, le Dolby Vision, le HDR10, le HDR10+ et le HLG, le Google TV Streamer offre des images époustouflantes pour un large éventail de contenus. Nous avons testé plusieurs services de streaming, et on remarque immédiatement ce que des technologies telles que le Dolby Vision apportent à l’image. Les noirs plus profonds et la gamme de couleurs plus étendue donnent une nouvelle vie aux émissions et aux films connus.

L'intégration du Bluetooth 5.1 est une aubaine pour les amateurs d'audio. Lorsqu'il est connecté à des haut-parleurs externes, le son est clair et net, avec une portée améliorée qui permet de placer les haut-parleurs de manière plus flexible. Malheureusement, pour ce qui est du Wi-Fi, nous sommes toujours bloqués sur du Wi-Fi 5.

Expérience utilisateur

L’installation du Google TV Streamer est vraiment à la portée de tous, Google ayant grandement simplifié la procédure par rapport à d’autres appareils. Vous serez tout d’abord invités à associer la télécommande en appuyant sur les boutons home et retour pendant 5 secondes, puis à choisir votre pays. On vous demandera ensuite de configurer l’appareil avec l’application Google Home, qu’il faudra au préalable télécharger sur son smartphone.

L’application détectera directement le nouveau Google TV Streamer, et il suffit de l’ajouter à votre maison pour commencer à l’utiliser. L’appareil se mettra alors à jour, et en attendant, vous serez invités à le paramétrer sur votre smartphone. Que ce soit les options de Google Assistant avec Voice Match, l’accès aux applications après des commandes vocales, la sélection de vos abonnements de streaming ou encore la sélection d’un mode veille, tout y passe. Vous pourrez aussi configurer la télécommande, choisir votre TV dans la liste proposée et la sortie audio préférée.

La navigation dans l'interface de la Google TV est étonnement intuitive. L'écran d'accueil organise le contenu de manière efficace, ce qui permet de trouver facilement ce que l'on cherche parmi les différents services de diffusion en continu. La possibilité de créer des listes de visionnage pour les différents membres de la famille est un ajout judicieux qui s'adresse aux foyers ayant des préférences de visionnage variées. Vous pouvez d’ailleurs associer plusieurs comptes à ce Google TV Streamer, de quoi avoir chacun des suggestions différentes.

En ouvrant YouTube, Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Vidéo, on s’attendait à devoir se connecter manuellement à chaque compte avec un clavier virtuel, mais non. Le Google TV Streamer a directement trouvé nos mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe de Google, et la connexion s’est donc faite en un clic. C’est simple et efficace.

La fonction « Trouver ma télécommande » s'est aussi avérée utile plus souvent que nous ne voudrions l'admettre. La possibilité de localiser la télécommande par commande vocale ou à l'aide de l'application Google Home est une petite commodité qui n'en est pas moins importante.

La nouveauté est surtout le nouveau panneau de contrôle de la maison, auquel vous pouvez accéder directement en cliquant sur le bouton personnalisable (à condition d’avoir choisi cette option dans les paramètres). Ce menu, idéalement situé en haut à droite de l'écran d'accueil, permet d'ajuster rapidement les lumières, de vérifier les flux des caméras et de contrôler le thermostat sans interrompre l’expérience visuelle. On peut donc voir qui est à la porte lorsque notre sonnette Nest Doorbell sonne, le tout depuis le confort du canapé.

Le Google TV Streamer brille aussi par son intégration transparente à la maison intelligente. La prise en charge intégrée de Thread et la compatibilité avec Matter en font un hub central pour le contrôle de divers appareils intelligents.

Fonctionnalités alimentées par l'IA

L'intégration de l'IA dans le Google TV Streamer le distingue des autres appareils de diffusion en continu. La curation de contenu basée sur les préférences de plusieurs plateformes de streaming est d'une précision impressionnante.

Après avoir utilisé l'appareil pendant quelques jours, nous avons trouvé que les recommandations de la section « Pour vous » étaient étonnamment adaptées à mes goûts. Les résumés et critiques d'émissions et de films générés par l'IA changent aussi la donne, puisqu’on a souvent accès aux notes de Rotten Tomatoes directement sous les affiches.

Google a également vanté un mode veille avec des illustrations générées par l'IA, mais nous n'avons pas été en mesure de le faire fonctionner, peut-être s'agit-il d'une restriction au modèle vendu en France.

Alors, on achète ?

Comme on s’y attendait, le Google TV Streamer est un complément utile à toute installation de divertissement à domicile. Il réussit à combler le fossé entre un appareil de streaming et un hub domestique intelligent, et offre une expérience unifiée à la fois puissante et facile à prendre en main.

La combinaison d'une excellente qualité vidéo, de performances fluides, d'une intégration complète à la maison intelligente et de fonctions d'intelligence artificielle innovantes lui permet de se démarquer sur un marché très encombré.

Cependant, malgré tous ces ajouts, il faut bien avouer que le saut de prix par rapport aux modèles Chromecast précédents est important. Les fonctionnalités supplémentaires justifient un peu le coût plus élevé pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de streaming et la gestion de leur maison intelligente. Toutefois, si vous n’avez pas l’intention d’utiliser toutes ces nouvelles fonctionnalités, la hausse de prix pourrait avoir plus de mal à passer et rendre ce nouvel appareil moins intéressant par rapport aux Chromecasts traditionnels.