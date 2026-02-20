“Nous misons tout sur le mobile” : Meta veut déployer massivement son metaverse sur nos smartphones

Meta change de stratégie et vise désormais en priorité le mobile pour imposer son metaverse. L'entreprise est persuadée de pouvoir séduire un nouveau public sur smartphone.

En octobre 2021, Facebook annonçait en grande pompe son changement de nom et devenait Meta. Le réseau social existe toujours sous l'appellation Facebook, mais le groupe, qui détient aussi Instagram, WhatsApp et ce qu'on appelait alors Oculus, pivotait pour une évolution symbolique. À cette époque, l'entreprise était persuadée que le metaverse, un ensemble d'expériences d'univers en réalité virtuelle dans lesquels l'utilisateur est projeté sous la forme d'un avatar, représentait l'avenir du numérique et la prochaine grande révolution d'usage. On a vite compris que la sauce n'allait pas prendre aussi bien que ne le pensait Facebook, puis l'IA est arrivée pour mettre tout le monde d'accord.

Meta continue pourtant ses efforts pour développer des outils de metaverse. Les casques VR Meta Quest sont d'ailleurs un succès, mais ne concernent qu'une niche d'utilisateurs. La firme se rend compte qu'il est plus difficile que prévu de séduire la masse des utilisateurs. Il faut dire que les avantages concrets des expériences de metaverse sont bien difficiles à mettre en avant, contrairement à ceux de l'IA générative, qui ont vite été appréhendés par le grand public.

Le smartphone comme support pour la VR et le metaverse

Conscient de la situation, Meta annonce un grand chamboulement dans son organisation. “Nous séparons clairement notre plateforme Quest VR de notre plateforme Worlds afin de permettre à chacune de se développer davantage. Nous renforçons l’écosystème des développeurs VR tout en recentrant Worlds sur le mobile. En structurant nos activités autour de deux plateformes distinctes, nous pourrons mieux nous concentrer sur chacune d’elles”, explique Samantha Ryan, vice-présidente du contenu de la division Reality Labs de Meta.

Cette restructuration a surtout un but : jouer à fond la carte du mobile, sans doute la dernière chance de Meta pour convaincre les utilisateurs de s'intéresser à ses technologies. “L'année dernière, nous avons commencé à tester Worlds sur mobile et avons constaté un engouement prometteur. Aujourd'hui, pour véritablement révolutionner le secteur et conquérir un marché beaucoup plus vaste, nous misons tout sur le mobile”, ajoute Samantha Ryan.

Vous voilà prévenus, on risque d'entendre parler de metaverse et de VR pour smartphone dans les mois à venir.