Ne vous précipitez pas sur l’iPhone Ultra, cette étude sur sa dépréciation va vous refroidir

L'iPhone Ultra s'annonce comme le smartphone le plus cher jamais vendu par Apple. Mais acheter ce pliable dès sa sortie pourrait se révéler très coûteux. Une étude sur la dépréciation des mobiles pliables vient de sortir des chiffres qui donnent à réfléchir.

Les smartphones pliables séduisent par leur format innovant, mais souffrent d'un défaut bien documenté. Ces appareils perdent leur valeur bien plus vite que les modèles classiques. Apple s'apprête pourtant à rejoindre cette catégorie avec son premier pliable. Les derniers rendus de l'iPhone Ultra qui montrent son design définitif confirment un grand écran interne de 7,8 pouces, dans un gabarit proche du Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Le futur pliable d'Apple devrait être lancé à l'automne 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro. Son tarif tournerait autour de 2 000 dollars, soit environ 1 850 euros. Mais le problème de conception qui menace la sortie de l'iPhone Ultra plane toujours sur le calendrier de la marque. Rien n'a encore été officialisé, et un report à début 2027 reste possible.

L'iPhone Ultra pourrait perdre plus de 1 000 euros de valeur dès sa première année

La question de la dépréciation mérite d'être posée dès maintenant. Selon une étude de SellCell, les smartphones pliables perdent en moyenne 64,6 % de leur valeur en douze mois. C'est la pire performance de toutes les catégories. Un smartphone classique n'en perd que 55,3 % sur la même période. En cash, un pliable fait perdre 997 dollars à son propriétaire en un an, contre 605 pour un modèle standard. Avec un tarif de lancement à 2 000 dollars, l'iPhone Ultra pourrait valoir 708 dollars après douze mois. La perte atteindrait alors 1 292 dollars, environ 1 190 euros.

La firme de Cupertino part toutefois avec un avantage sur ses rivaux. La gamme iPhone 16 a conservé 51,5 % de sa valeur après un an, meilleure rétention de toutes les marques étudiées. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 que nous avons testé n'a retenu, lui, que 35,7 % de son prix de lancement. Si le pliable d'Apple suit la tendance de ses aînés plutôt que celle des autres pliables, la perte tomberait à environ 970 dollars, soit 895 euros. Même dans ce scénario plus favorable, près de 900 euros évaporés en douze mois sur un appareil neuf restent une réalité difficile à ignorer.