Ne vous précipitez pas sur l’iPhone Ultra, cette étude sur sa dépréciation va vous refroidir

L'iPhone Ultra s'annonce comme le smartphone le plus cher jamais vendu par Apple. Mais acheter ce pliable dès sa sortie pourrait se révéler très coûteux. Une étude sur la dépréciation des mobiles pliables vient de sortir des chiffres qui donnent à réfléchir.

render iPhone ultra
Source : Youtube @FrontPageTech

Les smartphones pliables séduisent par leur format innovant, mais souffrent d'un défaut bien documenté. Ces appareils perdent leur valeur bien plus vite que les modèles classiques. Apple s'apprête pourtant à rejoindre cette catégorie avec son premier pliable. Les derniers rendus de l'iPhone Ultra qui montrent son design définitif confirment un grand écran interne de 7,8 pouces, dans un gabarit proche du Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Le futur pliable d'Apple devrait être lancé à l'automne 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro. Son tarif tournerait autour de 2 000 dollars, soit environ 1 850 euros. Mais le problème de conception qui menace la sortie de l'iPhone Ultra plane toujours sur le calendrier de la marque. Rien n'a encore été officialisé, et un report à début 2027 reste possible.

L'iPhone Ultra pourrait perdre plus de 1 000 euros de valeur dès sa première année

La question de la dépréciation mérite d'être posée dès maintenant. Selon une étude de SellCell, les smartphones pliables perdent en moyenne 64,6 % de leur valeur en douze mois. C'est la pire performance de toutes les catégories. Un smartphone classique n'en perd que 55,3 % sur la même période. En cash, un pliable fait perdre 997 dollars à son propriétaire en un an, contre 605 pour un modèle standard. Avec un tarif de lancement à 2 000 dollars, l'iPhone Ultra pourrait valoir 708 dollars après douze mois. La perte atteindrait alors 1 292 dollars, environ 1 190 euros.

La firme de Cupertino part toutefois avec un avantage sur ses rivaux. La gamme iPhone 16 a conservé 51,5 % de sa valeur après un an, meilleure rétention de toutes les marques étudiées. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 que nous avons testé n'a retenu, lui, que 35,7 % de son prix de lancement. Si le pliable d'Apple suit la tendance de ses aînés plutôt que celle des autres pliables, la perte tomberait à environ 970 dollars, soit 895 euros. Même dans ce scénario plus favorable, près de 900 euros évaporés en douze mois sur un appareil neuf restent une réalité difficile à ignorer.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung sera un clone de la première, la preuve

Quelques semaines avant sa présentation officielle, de nouveaux rendus montrent à quel point la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ressemble à la précédente. Il y aurait quand même un changement…

Comment les Samsung Galaxy Watches vont accélérer la recherche médicale

Et si porter une Galaxy Watch servait à aider la recherche médicale ? Voilà le postulat de Samsung, qui annonce un partenariat dédié à l’avancée des études cliniques et du…

Wikipedia réaffirme sa position anti-IA… sauf pour certaines tâches très précises

Jimmy Wales, cofondateur de Wikipedia, a confirmé ce lundi 22 juin que l’encyclopédie n’utilisera pas l’IA pour rédiger ses articles. Ceci étant, l’organisation n’exclut pas la possibilité d’avoir recours à…

Cet objet largué par l’avion spatial chinois Shenlong échappe à toute identification

Loin des regards, l’avion spatial chinois Shenlong poursuit une mission tenue secrète. Une société privée vient de repérer un objet inconnu lâché à ses côtés en orbite. Personne, hors de…

Google Messages va enfin se doter de cette fonctionnalité basique qui fait gagner un temps fou

Google devrait encore se saisir d’une belle occasion de rattraper son retard sur la concurrence. D’après de récentes trouvailles d’Android Authority, l’application devrait bientôt proposer une fonctionnalité bien pratique, présente…

N’installez pas le pilote graphique AMD 26.6.2 sur Windows 10, il est bugué

AMD confirme qu’il y a un problème avec son dernier pilote graphique, numéroté 26.6.2, sur Windows 10. La marque conseille de ne pas l’installer pour le moment, ou de revenir…

Chrome peut désormais remplir automatiquement tout ce qui est stocké dans votre Wallet, même votre passeport

Google l’avait promis lors de sa dernière conférence I/O, voilà que le fossé entre Chrome et Wallet vient d’être réduit. Le navigateur web peut désormais remplir automatiquement certaines informations stockées…

Cette faille planquée 8 ans dans le système de sécurité de Samsung donnait les pleins pouvoirs sur votre Galaxy

Le bouclier maison de Samsung abritait une faille restée invisible pendant huit ans. Des chercheurs ont découvert qu’elle touchait des centaines de millions de smartphones Galaxy, du S9 au S25….

Les Galaxy Buds3 Pro sont à -60 % pour le Prime Day, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Amazon continue de casser les prix durant le Prime Day. C’est maintenant au tour des Samsung Galaxy Buds3 Pro de voir leur prix chuter à seulement 99 € au lieu…

Vous ne verrez ça qu’une seule fois dans votre vie : une « nouvelle » étoile s’apprête à illuminer le ciel

D’ordinaire invisible, un couple stellaire s’apprêterait à s’illuminer dans le ciel nocturne estival, au point de rivaliser avec l’étoile Polaire. On vous dévoile où et quand regarder pour tenter d’assister…