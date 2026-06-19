iPhone 18 Pro : après la confirmation de la hausse des prix, cette estimation très précise fait froid dans le dos

Hier, nous apprenions qu'il était désormais presque certain qu'Apple décide d'augmenter ses prix sur la prochaine génération d'iPhone. Le Wall Street Journal a décidé de calculer combien pourrait coûter le smartphone, en prenant en compte la crise actuelle de la RAM.

C'est une nouvelle dont on se serait bien passé, bien qu'elle n'ait surpris personne. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a confirmé les craintes de tout le monde : “l'augmentation des prix est inévitable”, a-t-il concédé, sans pour autant citer un produit Apple en particulier. Mais personne n'est dupe, il est bien question ici de l'iPhone 18, dont la sortie est prévue pour septembre prochain. Le futur ex-PDG de la marque à la pomme est en train de préparer le terrain.

Reste donc à savoir à quelle sauce notre portefeuille sera mangé. Voilà exactement la question que s'est posée, décidément, le Wall Street Journal, qui s'est rapproché du cabinet de recherche TechInsights pour tenter de déterminer à quel prix seraz vendu le smartphone. Plus précisément, les journalistes se sont intéressés au cas de l'iPhone 18 Pro qui, d'après de récentes rumeurs, devrait bénéficier d'un gros boost en matière de RAM — et donc, d'une certain augmentation de son prix.

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Combien pourrait coûter l'iPhone 18 Pro ?

Rappelons ainsi que les dernières fuites sont exactes, l'iPhone 18 Pro devrait embarquer 12 Go de RAM, contre 8 Go pour l'iPhone 17 Pro. Ce dernier coûtait 582 dollars à fabriquer à Apple. Seulement voilà. L'année dernière, 12 Go de RAM coûtait en moyenne de 39 dollars. Cette année, il faut plutôt compter 145 dollars. Pour ce qui est du stockage, le prix des 256 Go pour le modèle de base est passé de 13 dollars à 51 dollars. À ce stade, le coût de production de l'iPhone 18 Pro s'élève donc à 726 dollars.

Mais nous n'en avons pas encore fini avec les mauvaises nouvelles. Il faut également ajouter à cela les objectifs à ouverture variable qui devraient être ajoutés à la fiche technique, selon une récente rumeur, soit des composants qui coûtent également très chers. En virons 50% que le système de caméra actuels, d'après le Wall Street Journal. Résultat, si Apple compte maintenir sa marge de 47% et en arrondissant à des standards, le Wall Street Journal estime que l'iPhone 18 Pro sera vendu à 1399 dollars, contre 1099 dollars pour l'iPhone 17 Pro.