iPhone 18 Pro : après la confirmation de la hausse des prix, cette estimation très précise fait froid dans le dos

Hier, nous apprenions qu'il était désormais presque certain qu'Apple décide d'augmenter ses prix sur la prochaine génération d'iPhone. Le Wall Street Journal a décidé de calculer combien pourrait coûter le smartphone, en prenant en compte la crise actuelle de la RAM.

apple iphone 17 pro max test

C'est une nouvelle dont on se serait bien passé, bien qu'elle n'ait surpris personne. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a confirmé les craintes de tout le monde : “l'augmentation des prix est inévitable”, a-t-il concédé, sans pour autant citer un produit Apple en particulier. Mais personne n'est dupe, il est bien question ici de l'iPhone 18, dont la sortie est prévue pour septembre prochain. Le futur ex-PDG de la marque à la pomme est en train de préparer le terrain.

Reste donc à savoir à quelle sauce notre portefeuille sera mangé. Voilà exactement la question que s'est posée, décidément, le Wall Street Journal, qui s'est rapproché du cabinet de recherche TechInsights  pour tenter de déterminer à quel prix seraz vendu le smartphone. Plus précisément, les journalistes se sont intéressés au cas de l'iPhone 18 Pro qui, d'après de récentes rumeurs, devrait bénéficier d'un gros boost en matière de RAM — et donc, d'une certain augmentation de son prix.

Sur le même sujet — L’iPhone 18 Pro corrigerait enfin l’injustice que subissaient les Européens depuis des années

Combien pourrait coûter l'iPhone 18 Pro ?

Rappelons ainsi que les dernières fuites sont exactes, l'iPhone 18 Pro devrait embarquer 12 Go de RAM, contre 8 Go pour l'iPhone 17 Pro. Ce dernier coûtait 582 dollars à fabriquer à Apple. Seulement voilà. L'année dernière, 12 Go de RAM coûtait en moyenne de 39 dollars. Cette année, il faut plutôt compter 145 dollars. Pour ce qui est du stockage, le prix des 256 Go pour le modèle de base est passé de 13 dollars à 51 dollars. À ce stade, le coût de production de l'iPhone 18 Pro s'élève donc à 726 dollars.

Mais nous n'en avons pas encore fini avec les mauvaises nouvelles. Il faut également ajouter à cela les objectifs à ouverture variable qui devraient être ajoutés à la fiche technique, selon une récente rumeur, soit des composants qui coûtent également très chers. En virons 50% que le système de caméra actuels, d'après le Wall Street Journal. Résultat, si Apple compte maintenir sa marge de 47% et en arrondissant à des standards, le Wall Street Journal estime que l'iPhone 18 Pro sera vendu à 1399 dollars, contre 1099 dollars pour l'iPhone 17 Pro.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Adobe Photoshop, Premiere, Illustrator : un nouvel agent IA révolutionne votre manière de travailler

Un agent IA basé sur Firefly intègre désormais plusieurs applications Adobe. Il se charge des tâches pénibles pour un sérieux gain de temps. Voici quels logiciels de la suite sont…

AirPods 4 : les écouteurs Apple avec et sans ANC sont à prix cassé pour le Prime Day Amazon, vite !

Le Prime Day n’a pas encore officiellement commencé. Mais Amazon propose déjà des offres en avant-première. C’est l’occasion de se faire plaisir avant tout le monde ! Vous pouvez par…

Waymo doit rappeler tous ses robotaxis, ils foncent tout droit dans des chantiers d’autoroute

Waymo traverse une nouvelle zone de turbulences avec ses voitures sans chauffeur. Le spécialiste de la conduite autonome vient de rappeler l’ensemble de sa flotte. En cause, un comportement particulièrement…

Fallout Saison 3 : le casting se précise avec 3 nouveaux noms, ça promet

La saison 3 de Fallout sur Prime Video n’a pas encore de date de sortie, mais on en apprend plus sur les acteurs et actrices qui rejoindront le casting pour…

Spider-Man Brand New Day bat un nouveau record, le film va être un immense carton

Le prochain film Spider-Man n’en finit pas de faire tomber les records, avant même sa sortie officielle en salles. Et puisque l’ont n’est plus à ça près : le précédent…

Dacia ressuscite sa citadine électrique à petit prix et révèle enfin son vrai visage

Dacia s’apprête à renouveler sa citadine électrique la plus abordable. Le constructeur a tranché sur son nom et garde finalement celui de Spring. La marque en profite pour dévoiler une…

TF1 débarque sur Netflix et il y a une mauvaise nouvelle

Les programmes de TF1+ sont désormais accessibles sur le service de streaming Netflix, un an après l’annonce de ce mariage étonnant. Il y a cependant une subtilité qui va faire…

Les Nest Mini et Audio, c’est fini ! Google arrête leur production, mais ne jetez pas (encore) les vôtres

Une page se tourne. La firme de Mountain View a annoncé l’arrêt définitif des gammes Nest Audio et Nest Mini au profit de sa nouvelle enceinte Google Home, fraîchement officialisée….

Votre Pixel refuse de répondre aux emails ? Voici comment contourner le problème

Un dysfonctionnement inattendu frappe les smartphones Pixel. Les utilisateurs ouvrent l’application Gmail, mais le clavier refuse obstinément de s’afficher. Répondre au moindre email devient alors impossible. Les applications de messagerie…

Spotify lance une fonction géniale : elle vous réserve des places de concert, mais il y a un mais

Écouter la musique de son artiste préféré est une chose, assister à l’un de ses concerts en est une autre. Avec Événements live, Spotify crée un pont entre les deux….