Ce Lego PSP-1000 imaginé par un fan pourrait devenir un kit officiel

Un internaute fan de la console portable de Sony, la PSP, a proposé d'en faire un kit Lego. Son projet rencontre beaucoup de succès et pourrait aboutir à une mise sur le marché officielle.

Lego PSP-1000
La PSP-1000 en Lego telle qu'imaginée par Yakyah

Vous vous êtes déjà dit en regardant un objet : “Tiens, ça pourrait faire un kit Lego amusant” ? Et bien sachez que si vous voulez aller au bout de cette pensée, c'est techniquement possible. Lego dispose en effet d'une plateforme appelée Lego Ideas. Vous pouvez y soumettre vos propres créations, généralement modélisées via un logiciel ou site spécialisé, et espérer que les internautes montrent leur intérêt en votant.

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Si le projet atteint les 10 000 votes avant une date limite, Lego l'étudiera sérieusement. Ça ne garantit pas sa sortie officielle, mais c'est déjà bien plus concret qu'une simple idée. Voilà ce que tente de faire en ce moment Yakyah. Derrière ce pseudonyme se cache une personne qui a recréé la console portable PSP-1000 de Sony. Celle que l'on appelle la “grosse” PSP, avant l'arrivée d'un modèle plus fin à la manière des PlayStation.

Un fan a besoin de 10 000 votes pour que sa PSP-1000 en Lego devienne réalité

Le résultat est très proche de l'appareil original. La méthode de construction est dite “légale”, c'est-à-dire que l'on pourrait monter le kit avec les briques Lego actuelles. Certaines parties ont été créées pour l'occasion cela dit, comme les boutons sur lesquels viennent s'apposer des stickers. Yakyah a pensé à tout, même au lecteur de disque UMD rétractable, qui s'accompagne d'ailleurs d'une reproduction du disque de démonstration de l'époque.

Lego PSP-1000 face
Il y a même un faux disque UMD de démonstration

Au moment de publier cet article, le projet a récolté 2 240 votes sur Lego Ideas depuis le 1er avril. Il reste environ 600 jours pour arriver à 5 000, ce qui octroiera un délai supplémentaire pour atteindre les 10 000. Vu la vitesse à laquelle ça va, il y a de très fortes chances que le seuil fatidique soit atteint avant la fin de l'année 2026. Si le kit voit le jour, on imagine sans peine que des bricoleurs arriveront à le transformer en console fonctionnelle, comme ils l'ont fait avec le Lego Game Boy.


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