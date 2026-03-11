Après 6 ans d’attente, la minifigurine Lego Mario est enfin là

À l'occasion du MAR10 Day, Lego dévoile de nouveaux produits dont une mini figurine à l'effigie du plombier moustachu de Nintendo, Mario. Des années que les fans attendaient ça.

Mini figurine Lego Mario
La mini figurine Lego Mario / Crédits : Lego

Les Lego se déclinent à toutes les sauces. Que vous aimiez l'univers de Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, ou encore les jeux vidéo comme Zelda et Animal Crossing, il y a des Lego à l'effigie de vos héros préférés. Le plombier moustachu le plus célèbre du monde, Mario, a également droit à sa gamme dédiée. Les premiers exemplaires sont sortis en 2020 et depuis, un produit manque à l'appel : aucune mini figurine Mario à l'horizon depuis toutes ces années.

Lire aussi – “Le plus grand Lego Star Wars à ce jour” : la nouvelle Étoile de la Mort impressionne à tous les niveaux, prix inclus

C'est d'autant plus incompréhensible que d'autres personnages iconiques comme Link ou Sonic en ont une. La patience des fans sera bientôt récompensée puisqu'à l'occasion du MAR10 Day (le 10 mars donc), Nintendo officialise la mini figurine Mario tant attendue. En revanche, n'espérez pas mettre la main dessus tout de suite : elle arrivera en 2027, pas avant. Heureusement, un autre kits débarquera bien plus tôt.

Lego annonce du nouveau dans la gamme Mario, dont une mini figurine du plombier

Le prochain à voir le jour sera le kart de Luigi. Nommé Luigi et Proto 8, le set comporte 2 234 pièces pour reproduire le véhicule et son conducteur à la casquette verte. La tête, les bras et les mains de Luigi sont articulés, tandis que le kart dispose de roues orientables et de flammes rotatives au niveau du pot d'échappement. Elles tournent quand vous faites rouler l'engin pour donner une impression de vitesse.

Lego Luigi Proto 8
Le Lego et Luigi Proto 8 / Crédits : Lego

Le kit Luigi et Proto 8 est disponible en précommande dès maintenant au prix de 179,99 €. Il sera livré chez vous au moment de sa sortie officielle en boutique le 1er avril 2026. Les rumeurs parlent également de l'arrivée de trois autres grandes figurines représentant respectivement Luigi, Bowser et Yoshi. Rien d'officiel du côté de Nintendo ou Lego pour le moment, aussi il faudra se contenter de croiser les doigts.


