PlayStation : le stick arcade prévu pour Marvel Tokon rate sa sortie, Sony repousse indéfiniment le lancement

Décidément, Sony a de nombreuses mauvaises nouvelles en stock pour les joueurs en ce moment. Alors que le FlexStrike, son stick arcade prévu pour le jeu de combat Marvel Tokon, devait sortir le 6 août prochain, le constructeur vient d'annoncer que le lancement a été repoussé à une date inconnu à cause de problèmes de production. Quand ça ne veut pas avec le physique, ça ne veut pas.

playstation flexstrike

Depuis la semaine dernière, toute l'industrie ne parle plus que d'une chose : l'arrêt de la production de jeux physiques par Sony (qui a presque réussi à évincer la gigantesque vague de licenciements chez Xbox quelques jours auparavant). Aussi, les joueurs l'ont légèrement mal pris lorsque la première communication officielle de l'entreprise après le tollé monumental qu'elle a déclenché n'avait absolument rien à voir avec la question.

À la place, Sony a préféré faire comme si de rien n'était en faisant la promotion du FlexStrike, son nouvel accessoire pour la PS5. La stratégie de communication est d'ailleurs probablement très cynique : le stick arcade devant sortir en même temps que Marvel Tokon, un jeu extrêmement attendu par la communauté des jeux de combat, le constructeur a sûrement essayé de noyer le poisson en capitalisant sur la hype de certains de ses utilisateurs.

Sur le même sujet — Mort du format physique : Sony offre un maigre lot de consolation aux joueurs PlayStation qui espèrent encore avoir des jeux sur CD

Le FlexStrike ne sortira pas en même temps que Marvel Tokon

Malheureusement pour Sony, c'est encore raté. Dans un récent billet de blog, la firme annonce le report de la sortie du stick, « en raison de retards de production imprévus ». Autrement dit, l'accessoire ne sortira pas en même temps que Marvel Tokon, sur lequel il capitalisait pour se vendre. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore quand son lancement aura lieu. « Nous vous donnerons bientôt des nouvelles », promet Sony, qui assure « travailler pour livrer la meilleure expérience possible à [ses] joueurs. » 

Une chose est sûre, le timing ne joue vraiment pas en la faveur de la firme japonaise. Sur les réseaux sociaux, il n'a fallu attendre longtemps pour voir fuser les railleries sur les difficultés de Sony avec le format physique. La meilleure blague étant certainement que pour l'heure, le stick sera uniquement disponible au format numérique, en .jpg. Au moins, on rigole un petit peu.


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