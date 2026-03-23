Un Lego de 12 000 pièces : ce monument historique pourrait devenir le plus gros kit de la marque

Une rumeur enflamme les fans des briques de construction Lego. Elle affirme qu'un monument très connu arriverait avec 12 000 pièces au compteur. Ce serait le nouveau détenteur du kit avec le plus grand nombre d'éléments.

Si vous vous prenez au jeu des briques de construction Lego, il y a de fortes chances que cela se passe ainsi. Vous commencez par quelques kits de petite taille histoire de vous faire la main, puis vous achetez des modèles de plus en plus volumineux. Si bien qu'à la fin, vous ne jurez plus que par les kits comptant au minimum des milliers de pièces, comme l'Étoile de la Mort de Star Wars sortie en fin d'année 2025.

Dans ce cas, il est possible que vous vous tourniez à un moment ou un autre vers la gamme Architecture. Comme son nom l'indique, elle propose de reproduire des monuments historiques à l'instar de Notre-Dame de Paris, le château d'Himeji, la Statue de la Liberté… Et selon les dernières rumeurs, un bâtiment très célèbre viendrait compléter cette liste. Mieux : il deviendrait le set Lego avec le plus grand nombre de pièces.

Ce monument pourrait devenir le plus gros kit Lego en nombre de pièces

Mettons fin au suspense : c'est la basilique Sagrada Familia à Barcelone qui serait l'heureuse élue. Imaginée par Antoni Gaudí, son chantier a démarré en 1882 est n'est toujours pas terminé à ce jour. Le 10 juin 2026 marquera les cents ans de la mort de l'architecte. Sortir un kit dédié cette année a donc du sens. D'après un leaker spécialisé, le Lego Sagrada Familia serait composé de 12 060 pièces exactement. Il battrait le record détenu actuellement par le Lego Art La carte du monde et ses 11 695 pièces.

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D'autres imaginent plutôt un kit représentant le Panthéon de Rome, la cathédrale de Cologne, le complexe de temples d'Angkor Wat au Cambodge, la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul, et même la Grande Muraille de Chine. En ce qui concerne le Lego Sagrada Familia, il sortirait le 1er juillet 2026 au prix de 600 dollars (environ 520 euros). Le leaker ne dit si des kits de “mise à jour” sont prévus à mesure que la construction du monument se poursuit.

Source : Brick Tap