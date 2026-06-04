Xiaomi 18 : écran, batterie, photo, découvrez les premières caractéristiques techniques

Nous avons de premières informations sur les fiches techniques des smartphones de la série Xiaomi 18, avec des évolutions attendues pour l'écran, la batterie et la photo.

Xiaomi 17
Crédit : Phonandroid

Alors que le Xiaomi 18 devrait être lancé en septembre prochain en Chine, et probablement en février 2027 en Europe, il nous parvient de premières indications concernant la fiche technique des smartphones. C'est le leaker Digital Chat Station qui est à l'origine de cette fuite. Il nous apprend que le Xiaomi 18 de base devrait embarquer un écran plat de 6,4 pouces, avec des bordures ultra-fines, des angles arrondis et un ratio d'affichage de 19,5:9. Cette diagonale d'écran légèrement supérieure à celle du Xiaomi 17 est sans doute due à une réduction de la taille des bordures plutôt qu'à une augmentation des dimensions de l'appareil. Il évoque aussi une définition 2K, sans doute proche des 2 656 x 1 220 pixels du Xiaomi 17. Un affichage OLED LTPO 120 Hz est également attendu.

Le Xiaomi 18 Pro disposerait quant à lui d'une nouvelle technologie d'écran développée par le fournisseur BOE. Il mesurerait 6,85 pouces et reposerait sur le système LIPO, permettant un design d'écran plat, mais avec des bordures presque inexistantes, alternatives aux affichages incurvés qui ont disparu du marché pour leur difficulté de prise en main, leur plus grande fragilité et leurs coûts. La source mentionne par ailleurs une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une gradation PWM haute fréquence à pleine luminosité. Étant donné la taille de l'écran, il fait sans doute référence au Xiaomi 18 Pro Max ici.

Xiaomi tenté par un double capteur photo 200 MP ?

Xiaomi intégrerait deux capteurs photo de 200 MP dans son 18 Pro, un type de configuration déjà aperçue chez ses rivaux Oppo et Vivo. Le smartphone disposerait aussi d'une batterie en silicium carbone offrant une capacité aux alentours de 7 000 mAh. Il s'agirait d'une hausse sensible par rapport au Xiaomi 17 Pro, mais pas en comparaison du Xiaomi 17 Pro Max. Or, le leaker n'est pas clair quant au modèle dont il parle ici.

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max conserveraient leur écran secondaire à l'arrière. On peut cette fois espérer qu'ils seront disponibles chez nous, où seuls les Xiaomi 17 et 17 Ultra étaient sortis. En Chine, le modèle Ultra devrait être lancé après les autres versions.


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