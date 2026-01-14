Soldes Redmi Note 14 5G : son prix continue de chuter et n’a jamais été aussi bas, vite !

Déjà en promotion au début des soldes, le Redmi Note 14 5G atteint un nouveau prix bas pour la 2ème démarque. Il est actuellement proposé à 174,69 € seulement sur Cdiscount au lieu de 303 €. C’est une affaire !

Normalement en vente à 303 € dans sa version 5G avec un espace de stockage de 256 Go, le Redmi Note 14 passe à prix sacrifié à l’occasion des soldes sur Cdiscount. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 174,69 € seulement. En plus, la livraison est gratuite et il est expédié directement par Cdiscount.

Si vous cherchez un smartphone pas cher mais suffisamment puissant pour un usage fluide au quotidien, ce bon plan est fait pour vous !

Redmi Note 14 5G : un smartphone polyvalent au rapport qualité-prix imbattable !

Le Redmi Note 14 5G est un smartphone de milieu de gamme qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques. Même s’il n’est pas cher, c’est un modèle qui ne manque pas d’atouts, à commencer par ses photos d’une qualité exemplaire pour un smartphone à ce prix.

Outre son capteur selfie de 20 MP, il est en effet doté d’un capteur principal de 108 MP accompagné d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Vos clichés sont réussies, même en vas de luminosité faible.

Le Redmi Note 14 5G est également équipé d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui profite d’une définition Full HD+ de 2400 × 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette configuration vous offre une expérience fluide, avec des images particulièrement détaillées.

Enfin, sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Avec sa batterie de 5110 mAh, vous profitez d’une excellente autonomie et, comme le smartphone est certifié IP64, il ne craint ni les éclaboussures d’eau, ni la poussière.