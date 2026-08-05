Pixel Tag : le prix du tracker Bluetooth de Google dévoilé, Apple a du souci à se faire

Le 12 août prochain, Google va certes présenter son Pixel 11, mais également son premier traqueur Bluetooth venant directement concurrencer l’AirTag d’Apple. Et pour ce faire, rien de mieux qu’un prix compétitif. Ça tombe bien, on vient tout juste d’apprendre combien celui-ci va coûter en Europe.

Plus que quelques jours avant la présentation officielle du Pixel 11. La conférence de Google se tiendra le 12 août prochain et la star du show sera indéniablement son nouveau flagship. Mais ce dernier devrait normalement partager la scène avec un nouvel accessoire sorti des usines du constructeur : le Pixel Tag. Si vous n’avez pas suivi les récentes fuites, le nom seul de l’appareil devrait vous avoir mis la puce à l’oreille.

Il s’agira en effet d’un concurrent direct de l’AirTag d’Apple, le traqueur Bluetooth qui permet de retrouver la géolocalisation de n’importe quel objet sur lequel celui-ci est attaché, bien souvent en un temps record. La version made in Google s’est dévoilée dans une fuite il y a quelques jours, qui nous a permis de découvrir certaines de ses fonctionnalités, notamment son haut-parleur intégré qui devrait faciliter la recherche de l’objet perdu.

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Voici combien devrait coûter le Pixel Tag de Google

Mais il nous manque encore un certain nombre d’informations le concernant, comme son prix. Qu’à cela ne tienne, Dealabs est toujours là pour combler les trous dans ce domaine. Dans un récent article, nos confrères dévoilent en effet le tarif du traqueur sur le marché européen. Il faudra donc compter 34,99€ pour se procurer le petit appareil. Cela vous rappelle quelque chose ? C’est bien normal : Apple commercialise son AirTag à 35 €.

La stratégie de Google est donc on ne peut plus claire. En s’alignant directement sur le prix d’Apple, la firme se positionne en alternative à celui qui règne en maître sur le marché depuis des années. On peut certes citer le Xiaomi Tag et son prix tout doux de 14,99 €, mais celui-ci ne dispose pas exactement des mêmes fonctionnalités qui font pencher la balance vers la firme à la pomme. Reste à savoir si la version de Google saura lui tenir tête.