Apple annonce ses nouveaux AirTags, avec une localisation encore plus précise et une portée étendue

Localisation précise améliorée, portée Bluetooth étendue, haut-parleur plus puissant, voici les nouveautés des AirTags de 2ᵉ génération.

Apple lance ses nouveaux AirTags, qui remplacent le modèle introduit en 2021. Côté design, peu de changement, la marque décide de poursuivre sur la même voie. Mais à l'intérieur de l'appareil, plusieurs évolutions sont à noter, qui permettent d'améliorer l'expérience octroyée par l'accessoire.

On retrouve notamment la puce Ultra Wideband 2ᵉ génération d’Apple. Ce composant équipe aussi les iPhone 17, l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch Series 11. Il permet des capacités de localisation plus simples et plus précises. “Grâce aux retours haptiques, visuels et sonores, la fonction de Localisation précise peut désormais guider les utilisateurs vers leurs objets à une distance jusqu’à 50 % supérieure à celle du modèle précédent”, explique la firme.

Localiser des AirTags devient plus simple

Apple intègre en outre une puce Bluetooth améliorée, qui augmente la portée de détection. La fonction de Localisation précise devient disponible sur l’Apple Watch Series 9 (et modèles ultérieurs) et l’Apple Watch Ultra 2 (et modèles ultérieurs), ce qui n'était pas le cas pour les anciens AirTags. Les nouveaux appareils bénéficient aussi d'un haut-parleur 50 % plus puissant, ce qui les rend audibles jusqu’à deux fois plus loin qu’auparavant, facilitant leur recherche.

Les AirTags de 2e génération sont compatibles avec les iPhone sous iOS 26 (ou versions ultérieures) et les iPad sous iPadOS 26 (ou versions ultérieures). Un compte Apple et la connexion au compte iCloud sont requis pour leur bon fonctionnement. Les données de localisation et l’historique ne sont pas stockées directement sur l’appareil pour assurer leur sécurité. Le réseau Localiser utilise un chiffrement de bout en bout pour que seul le propriétaire de l’AirTag puisse accéder aux informations de localisation, dont même Apple n'a pas accès.

Le nouvel AirTag peut être commandé dès à présent sur le site officiel d'Apple et sera disponible dans les Apple Store dans le courant de la semaine. Un tracker coûte 35 euros et le pack de 4 est vendu au prix de 119 euros. Le porte-clés en tissage fin pour AirTag Apple est proposé dans les coloris roux orangé, violet nuit, marine, mousse et noir au tarif de 45 euros.