Le Pixel Tag arrive, Google tient enfin son concurrent à l’AirTag pour retrouver vos objets

Google ne veut plus laisser Apple seul sur le marché des petits traqueurs connectés. Avec le Pixel Tag, la marque mise sur une localisation précise et une forte intégration à son écosystème.

Made by Google dépasse maintenant largement la présentation de nouveaux téléphones. La marque veut surtout renforcer les liens entre ses différents appareils. L’objectif consiste à réduire les manipulations inutiles au quotidien. Cette stratégie s’étend aux accessoires, dans la foulée du lancement des Pixel 11 et de la Pixel Watch 5.

Depuis plusieurs années, Android possède déjà un vaste réseau de localisation reposant sur les appareils situés à proximité. Find Hub a ensuite gagné de nouvelles capacités. Nous avions notamment évoqué l’arrivée de l’UWB pour localiser plus précisément les objets perdus. Pourtant, aucun traqueur officiel ne venait compléter cet ensemble. Cette lacune subsistait jusqu’ici. Elle disparaît maintenant.

Le Google Pixel Tag s’intègre aux Pixel Watch et Pixel Buds pour retrouver vos objets

Le Google Pixel Tag mesure 28 x 46,1 x 5,4 mm et pèse 11,8 g avec sa pile. Il combine l’Ultra Wideband avec Bluetooth Channel Sounding. La portée annoncée atteint 50 mètres avec un appareil UWB compatible. En pratique, sa précision va beaucoup plus loin. Le fabricant affirme que ce traqueur peut guider l’utilisateur jusqu’à des clés glissées sous un canapé. Depuis la Pixel Watch, la recherche reste également possible. Les Pixel Buds permettent de le localiser ou de faire sonner le haut-parleur intégré.

Côté autonomie, le Pixel Tag fonctionne avec une pile CR2032 remplaçable et doit tenir plus d’un an. Il résiste aussi à la poussière et à une immersion temporaire grâce à sa certification IP67. L’AirTag de deuxième génération lancé en 2026 utilise lui aussi l’UWB, une CR2032 et une protection IP67. Une recherche précise reste également disponible depuis les appareils compatibles. Les deux accessoires adoptent toutefois des formes très différentes. Celui de Google possède un corps allongé avec un œillet intégré. Apple impose généralement un accessoire pour accrocher son modèle circulaire. Compatible avec les téléphones sous Android 9 ou une version ultérieure pour les fonctions de base, ce nouveau venu comble enfin un vide dans l’écosystème Pixel. Cette intégration devrait simplifier son usage quotidien.