Le Pixel Tag arrive, Google tient enfin son concurrent à l’AirTag pour retrouver vos objets

Google ne veut plus laisser Apple seul sur le marché des petits traqueurs connectés. Avec le Pixel Tag, la marque mise sur une localisation précise et une forte intégration à son écosystème.

google pixel tag

Made by Google dépasse maintenant largement la présentation de nouveaux téléphones. La marque veut surtout renforcer les liens entre ses différents appareils. L’objectif consiste à réduire les manipulations inutiles au quotidien. Cette stratégie s’étend aux accessoires, dans la foulée du lancement des Pixel 11 et de la Pixel Watch 5.

Depuis plusieurs années, Android possède déjà un vaste réseau de localisation reposant sur les appareils situés à proximité. Find Hub a ensuite gagné de nouvelles capacités. Nous avions notamment évoqué l’arrivée de l’UWB pour localiser plus précisément les objets perdus. Pourtant, aucun traqueur officiel ne venait compléter cet ensemble. Cette lacune subsistait jusqu’ici. Elle disparaît maintenant.

Le Google Pixel Tag s’intègre aux Pixel Watch et Pixel Buds pour retrouver vos objets

Le Google Pixel Tag mesure 28 x 46,1 x 5,4 mm et pèse 11,8 g avec sa pile. Il combine l’Ultra Wideband avec Bluetooth Channel Sounding. La portée annoncée atteint 50 mètres avec un appareil UWB compatible. En pratique, sa précision va beaucoup plus loin. Le fabricant affirme que ce traqueur peut guider l’utilisateur jusqu’à des clés glissées sous un canapé. Depuis la Pixel Watch, la recherche reste également possible. Les Pixel Buds permettent de le localiser ou de faire sonner le haut-parleur intégré.

Côté autonomie, le Pixel Tag fonctionne avec une pile CR2032 remplaçable et doit tenir plus d’un an. Il résiste aussi à la poussière et à une immersion temporaire grâce à sa certification IP67. L’AirTag de deuxième génération lancé en 2026 utilise lui aussi l’UWB, une CR2032 et une protection IP67. Une recherche précise reste également disponible depuis les appareils compatibles. Les deux accessoires adoptent toutefois des formes très différentes. Celui de Google possède un corps allongé avec un œillet intégré. Apple impose généralement un accessoire pour accrocher son modèle circulaire. Compatible avec les téléphones sous Android 9 ou une version ultérieure pour les fonctions de base, ce nouveau venu comble enfin un vide dans l’écosystème Pixel. Cette intégration devrait simplifier son usage quotidien.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Précommande Pixel Watch 5 : où l’acheter au meilleur prix ?

La Pixel Watch 5 est désormais disponible en précommande. La montre connectée de Google double son espace de stockage, passe à Wear OS 7 et mise davantage sur Gemini Intelligence….

Précommande Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro XL : où les acheter au meilleur prix ?

Les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL sont désormais disponibles en précommande. Avec ses nouveaux modèles, Google ne cherche pas à bousculer l’identité visuelle de ses…

Pixel 11, 11 Pro (XL) et 11 Pro Fold : nouveautés, date de sortie, prix, tout savoir sur les smartphones de Google

Google lance sa nouvelle génération de smartphones avec ses Pixel 11. La marque nous réserve des nouveautés de design et de performances, ainsi qu’une toute nouvelle fonctionnalité : HiLight. L’IA…

Pixel 11 : Google limite la flambée tarifaire, voici tous les prix français des smartphones

Google a officiellement présenté les Pixel 11. Comme en 2025, il y a quatre modèles : classique, Pro, Pro XL et Pro Fold. Tous profitent de nouveautés ergonomiques et techniques….

Les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL sont officiels, Google dévoile ses stars de l’année

Après des mois de fuites intenses, il est désormais temps de découvrir officiellement les nouveaux flagships de Google. Quelques heures avant leur présentation à New York, la firme révèle la…

Google Pixel 11 Pro Fold officiel : le rival du Galaxy Z Fold est de retour, mais fait-il vraiment le poids ?

C’est officiel, Google vient d’annoncer son Pixel 11 Pro Fold, la version pliante de son dernier flagship. Alors que celui-ci ne réinvente pas vraiment la formule, qu’en est-il de celui…

Pixel Watch 5 : moins de latence, plus de cerveau, Google sort la montre connectée la plus aiguisée du tiroir

Avec sa Pixel Watch 5, Google affine sa formule de montre connectée en misant massivement sur l’intelligence artificielle embarquée, une géolocalisation d’une meilleure précision et des fonctions de suivi médical…

Le Google Pixel 11 est officiel : quoi de neuf pour le smartphone de 2026 ?

Le Pixel 11 standard se dévoile aux yeux de tous. En tout cas de manière officielle, les fuites étant déjà passées par là. Comme chaque année, la question est de…

Votre Chromecast perd le Wi-Fi tout seul ? Voici la seule parade qui fonctionne vraiment

Des possesseurs de Chromecast retrouvent leur appareil coupé du réseau après une nuit d’inactivité. Le problème dure depuis plusieurs semaines sans réponse officielle. Une seule méthode permet d’en venir à…

Samsung Galaxy S26 : le flagship devient plus accessible avec ce code, vite !

Vous souhaitez acheter un smartphone récent ultra puissant, mais vous attendez une belle promotion pour vous équiper à petit prix ? Le moment est venu de craquer. Le Samsung Galaxy…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.