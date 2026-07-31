Ninja CREAMi 7-en-1 : la machine à glace est en promotion et à ce prix, c’est une affaire !

Les soldes sont maintenant terminées, mais les promotions jouent les prolongations sur le site officiel de SharkNinja. L’excellente machine à glace est affichée avec une belle réduction de 50 €. Elle passe donc de 229,99 € à 179,99 €.

Ninja CREAMi 7-en-1

Vous souhaitez faire vos propres glaces maison ? Rien de plus simple ! La Ninja CREAMi vous donne la possibilité de réaliser simplement des crèmes glacées, des milkshakes, des sorbets et bien plus encore.

Normalement en vente à 229,99 €, cette machine 7-en-1 est actuellement en promotion. Elle est affichée à 179,99 € seulement, soit une belle chute de prix de 50 €. C’est le bon moment pour réaliser de délicieuses glaces directement chez vous !

La Ninja CREAMi 7-en-1 est de retour à petit prix, vite !

Vous aimez les glaces, mais celles vendues dans le commerce ne vous plaisent pas à cause de leur composition parfois douteuse, de leur prix excessif ou de la quantité de sucre astronomique ? Avec la Ninja CREAMi, vous pouvez faire vos propres glaces maison très simplement. Vous contrôlez ainsi les ingrédients pour vous régaler sans culpabiliser.

Cet machine 7-en-1 vous permet de préparer des crèmes glacées, mais aussi des sorbets, des glaces à l’italienne, des smoothie Bowl, des milkshakes ou encore des crèmes glacées allégées. Vous souhaitez plus de gourmandise ? Avec la fonction « Extras », vous pouvez ajouter des morceaux de chocolat, des fruits ou encore des éclats de caramel après le mixage pour obtenir différentes textures.

L’utilisation de la Ninja CREAMi est très simple. Il vous suffit d’ajouter les ingrédients dans le bol, puis de le placer au congélateur pendant 24 heures. La machine s’occupe ensuite du brassage. En quelques minutes, vous pouvez déguster des glaces crémeuses à la consistance parfaite.

Vous disposez également de 2 pots de 493 ml avec les couvercles fournis. Enfin, tous les éléments sont détachables et passent au lave-vaisselle pour un nettoyage simplifié.


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