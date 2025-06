Ironheart : Robert Downey Jr. accepte de passer le flambeau d’Iron Man

La diffusion d'Ironheart débute sur Disney+ dans quelques jours. À cette occasion, Robert Downey Jr. a apporté son soutien à la série et ses acteurs, tournant définitivement la page Iron Man.

Il y a un peu plus d'un an, Robert Downey Jr. affirmait qu'il reprendrait le rôle du super-héros Iron Man au sein du MCU avec grand plaisir. La situation a évolué depuis et il n'est plus du tout prévu que l'acteur revienne comme Tony Stark. Ce n'est pas pour autant qu'il a disparu des plans de Disney et Marvel, puisqu'il devrait faire son grand retour dans Avengers Doomsday, dans lequel il incarnera désormais Dr Doom, qui semble être l'antagoniste du film.

Maintenant qu'il a pu faire le deuil de son personnage qu'il a incarné pendant plus de dix ans, Robert Downey Jr. peut donner sa bénédiction à la relève. Celle-ci est symbolisée par les acteurs Dominique Thorne et Anthony Ramos, au casting de la série Ironheart. On y retrouve le personnage de Riri Williams, déjà aperçu dans Black Panther Wakanda Forever, qui développe une armure semblable à celle d'Ironman.

Iron Man adoube Ironheart

“Mme Thorne, je ne pourrais pas être plus heureux de vous voir donner vie à Riri Williams”, a déclaré Robert Downey Jr. dans une vidéo publiée dans l'émission Good Morning America, lors de laquelle Dominique Thorne et Anthony Ramos faisaient justement la promotion de la série. Adoubant Dominique Thorne, il a aussi un petit mot pour Anthony Ramos, qui interprète Parker Robbins, alias The Hood, dans Ironheart. En plaisantant, il dit espérer que la capuche verte de son personnage n'est pas un signe qu'il prendre sa place dans quelques années en tant que Dr Doom.

“Iron Man aime Ironheart”, conclue l'acteur, qui avait déjà apporté son soutien à la série dans le passé. Le passage de flambeau s'est bien déroulé, reste à savoir quel sera l'accueil de la série, qui n'a pas l'air de particulièrement captiver les foules. La bande-annonce d'Ironheart tente pourtant de nous mettre l'eau à la bouche, alors que les trois premiers épisodes de cette mini-série seront diffusés le 25 juin 2025 sur Disney+.