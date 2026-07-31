Votre smartphone Android peut désormais sauvegarder automatiquement vos documents sur Google Drive

Une mise à jour de Google Play Services permet aux utilisateurs d’activer la sauvegarde des documents de leur smartphone sur Google Drive.

Google Drive
Crédits : Adobe Stock

Sur les smartphones Android, Google Drive permet déjà de sauvegarder automatiquement certaines données importantes, ainsi que ses photos et vidéos. Il est désormais possible d’activer la sauvegarde en continu des documents téléchargés. Les utilisateurs sont ainsi assurés de conserver une copie de leurs documents dans le cloud en cas de perte ou de vol de leur appareil. Ils peuvent aussi accéder facilement aux documents en question depuis un PC sans avoir à les transférer manuellement.

Les documents sont rangés dans un nouveau dossier “Sauvegardes Android”, explique 9To5Google. Celui-ci contient des sous-dossiers pour chaque appareil Android avec cette fonction activée. Les types de fichiers pris en charge incluent les formats .DOC, .PPT, .XLS, .PDF, mais d’autres extensions sont aussi compatibles. Il faut par contre savoir que les modifications apportées à ces documents à un emplacement ne seront pas synchronisées avec les autres emplacements. Cet outil est pensé comme une option de secours, pas comme un espace de travail.

Une sauvegarde Google Drive de vos documents téléchargés sur Android

Il faut aussi prendre en considération que cette sauvegarde est bien sûr décomptée de l’espace de stockage Google Drive, limité à 15 Go dans la version gratuite (espace partagé avec Google Photos et Gmail). Les documents sont chiffrés de bout en bout lors de leur transfert entre l’appareil et Google Drive. Si vous activez la fonction et que vous décidez que vous n’en avez plus besoin, les documents déjà sauvegardés dans le cloud ne sont pas supprimés, vous devez vous en charger manuellement.

google drive sauvegarde android
Crédit : 9To5Google

Cette nouveauté est déployée sur les smartphones Android avec la version stable de la mise à jour 26.26 des services Google Play. Elle est désactivée par défaut. Si vous désirez la mettre en route, rendez-vous dans Paramètres > Comptes et sauvegarde > Sauvegarde Google sur les Pixel. Sur les autres surcouches, il faut par exemple se rendre dans Paramètres > Services Google > Gérer la sauvegarde. Les documents apparaissent entre “Photos et vidéos” et “Autres données de l’appareil”, deux catégories déjà existantes.


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