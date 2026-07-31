Comment Samsung s’assure qu’on ne va pas utiliser ses lunettes connectées pour filmer des gens à leur insu

La confidentialité et la confiance ont été prises en compte dans la conception des lunettes connectées de Samsung. Voici les dispositifs de sécurité qu’elles intègrent.

Samsung a dévoilé un peu plus ses lunettes connectées lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet dernier. On se rapproche d’une sortie et certains peuvent craindre que la démocratisation de ce genre de produits représente une menace pour la vie privée. Pour rappel, ces lunettes sont munies d’une caméra et peuvent donc filmer discrètement leur environnement. Une simple commande vocale de l’utilisateur suffit pour lancer un enregistrement vidéo ou capturer une photo.

Conscient des doutes à ce sujet, Samsung tient à se montrer rassurant. “À mesure que l’IA se personnalise et s’intègre à notre quotidien, la confiance devient primordiale. C’est pourquoi la protection de la vie privée a été intégrée dès la conception des lunettes intelligentes, avec des dispositifs de sécurité destinés à protéger les utilisateurs et leur entourage”, explique James Choi, vice-président exécutif et responsable de l’équipe recherche et développement de la division Mobile eXperience (MX) de Samsung.

Galaxy Glass : pas question de filmer les gens à leur insu pour Samsung

“Un voyant LED externe et un voyant LED interne indiquent clairement lorsque l’enregistrement est en cours. La détection de port désactive automatiquement l’enregistrement lorsque les lunettes sont retirées, tandis qu’une fonction de détection d’obstruction désactive l’enregistrement si le voyant LED externe est masqué”, ajoute-t-il. Il ne devrait donc pas être possible de masquer la lumière qui s’allume quand la capture vidéo est active, à moins que des petits malins ne trouvent une combine.

“Les utilisateurs peuvent également gérer leurs paramètres de confidentialité et de personnalisation via leurs téléphones Galaxy connectés. Leurs données audio, vidéo et de partage d’écran ne sont pas utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA”, poursuit-il. On se souvient que les Google Glass avaient été plombées par un rejet massif du public, qui refusait de pouvoir être filmé à tout moment. Les porteurs de ces lunettes étaient très mal vus à l’époque. Mais les habitudes ont évolué et les appareils de ce type ne sont plus perçus aussi négativement, même s’ils peuvent susciter encore la méfiance chez bien des personnes.